Pelici nu își pune elevii la zid după eșecul cu sibienii: „Trebuie să lăsăm nasul jos!”

Alexandru Pelici, antrenorul formației CS Mioveni, a digerat cu greu eșecul înregistrat de elevii săi cu FC Hermannstadt la Mediaș, scor 3-0, sibienii tranșând disputa grație reușitelor semnate de Daniel Paraschiv (min.28) şi Baba Alhassan (min. 62, 68).

„Am făcut un joc slab, per total. Victoria Sibiului este meritată, chiar dacă au fost câteva momente care puteau schimba soarta jocului. Am făcut un gol cadou. Am început binișor a doua repriză și ne-am creat câteva situații. Din păcate, am ratat unu la unu cu portarul. Ne asumăm, este o înfrângere rușinoasă, suntem cu toții vinovați, începând cu mine. Încercăm să ne trezim, pentru că a început campionatul și probabil că am luat meciul cam ușor. Sibiul a câștigat meciul la mijlocul terenului, acolo a fost forța lor. Au câștigat multe dueluri în zona aceea de teren, ne-au dominat. Trebuie să ne revenim și să jucăm mai bine. Am jucat prost azi, am făcut cadouri, n-am făcut ce trebuia. În plus, am ratat. Trebuie să lăsăm nasul jos, la treabă”, a declarat Alexandru Pelici, antrenorul principal al CS Mioveni.

Runda următoare, FC Hermannstadt va juca cu Chindia în deplasare, partida fiind programată luni, 25 iulie, de la ora 18:30, în timp ce CS Mioveni va evolua cu Farul pe teren propriu în deschiderea rundei a doua, duelul fiind vineri, 22 iulie, de la ora 20:30.