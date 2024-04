Pensionarea la 60 de ani, noua oportunitate din lege. Se aplică fără nicio penalitate!

Vești bune pentru români! Această categorie de persoane s-ar putea pensiona de la vârsta de 60 de ani, fără să se aplice vreo penalitate. Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a făcut anunțul în urmă cu puțin timp!

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, care se va aplica începând cu data de 1 septembrie 2024, mai mulți români ar putea ieși la pensie de la vârsta de 60 de ani. Această oportunitate se referă la pensionarea anticipată, fără penalizare.

Mai exact, printre românii care se pot pensiona mai devreme se regăsesc cei care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Conform noilor norme, pentru fiecare an pe care un cetățean român l-a lucrat în astfel de condiții, primește patru luni la stagiul de cotizare. Totodată, pentru un an lucrat în condiții speciale de muncă, românii primesc șase luni la stagiul de cotizare.

Simona Bucura-Oprescu a atras atenția că recalcularea tuturor dosarelor de pensie va fi făcută potrivit prevederilor legii, indiferent de legea sub care s-a ieșit la pensie. Mai mult, ministrul a subliniat că beneficiile se acordă doar pentru perioadele contributive și că se aplică formula de calcul care se află în vigoare.

De asemenea, o altă categorie de români care se poate pensiona anticipat, fără a primi vreo penalitate, sunt bărbații care au un stagiu de cotizare de 40 de ani. Așadar, acești români se pot pensiona anticipat la vârsta de 60 de ani, fără nicio penalitate. Cu toate acestea, precizăm că perioada sub 25 de ani nu aduce puncte suplimentare.

Mai exact, noile modificări din Legislație aduc oportunități importante pentru anumiți români când vine vorba de pensionarea anticipată fără penalizare.

„Eu aș vrea să nuanțez. Trebuie să ținem cont de faptul că dosarul de pensie al fiecărui pensionar este unic. Și că noua lege a pensiilor din sistemul public prevede o formulă care are doi parametri. Totalul punctelor acumulate, care este format din totalul punctelor contributive, totalul punctelor necontributive și punctelor de stabilitate. Punctele contributive sunt reprezentate de toate veniturile purtătoare de contribuții de asigurări sociale. Punctele pentru perioadele asimilate se referă la perioadele de studii pentru care se oferă 0,25 puncte pe an, plus perioadele de armată, respectiv, dacă a fost cazul, probabil în cazul puținilor pensionari, de prizonierat sau detenție politică, iar punctele de stabilitate sunt puncte prin care, pe lângă contributivitate, răsplătim munca și rămânerea în activitate astfel încât pensionarii cu un stagiu de cotizare mai îndelungat vor avea o pensie mai bună. Această diferență se vede în special în cazul celor care sunt în indemnizația minimă socială, fiindcă astăzi avem în România aproximativ 1.200.000 de pensionari din cei 4.700.000 de pensionari care sunt în indemnizația minimă socială. Aceștia au beneficiat deja de o creștere datorită majorării de la 1 ianuarie cu 13,8% de la 1.125 de lei la 1.281 de lei. Ei bine, în cazul celor în indemnizația minimă socială, care au stagii de cotizare peste 25 de ani, datorită punctelor de stabilitate, nu vor mai fi otova cu toții, ca într-un sac, la același nivel, și cei care au lucrat de exemplu, 35-38 de ani pe salariul minim pe economie, nu vor mai primi același venit ca pensionarul care a lucrat 15 ani stagiul minim de cotizare, are pensie limită de vârstă și care primește tot indemnizația minimă socială. Datorită punctelor de stabilitate, cei care au muncit mai mult vor primi mai mult”, a mai precizat Simona Bucura-Oprescu.