Pep îl ironizează pe „Chollo”: „A jucat cu un sistem 5-5-0!”

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a declarat după victoria contra lui Atletico Madrid (1-0), din sferturile de finală ale Champions League, că jucătorii săi nu au reușit să tranșeze disputa mai clar în favoarea lor deoarece nu au găsit în multe rânduri cele mai bune soluții de a contracara jocul ultra devensiv al ibericilor.

„A fost un meci dificil în faţa unui adversar puternic, care a juca cu un sistem 5-5-0. A fost dificil să găsim spaţii. Am avut răbdare, dar nu am avut ritm în jocul de atac. Din fericire am marcat. Este un rezultat bun, am fi putut înscrie un al doilea gol, însă 1-0 sau 2-0 nu ar fi schimbat prea mult lucrurile înainte de returul de la Madrid. Nu ştiu la ce mă pot aştepta de la ei în retur. Poate că vor juca mai sus, vor combina mai mult. Dar dacă debutul de meci merge în favoarea lor, poate apoi revin la jocul lor obişnuit. Trebuie să reflectez la ce putem face să atacăm mai bine”, a declarat Diego Simeone.

Manşa secundă se va juca pe 13 aprilie, la Madrid

Program tur sferturi de finală Champions League:

Manchester City – Atletico Madrid 1-0

Benfica – Liverpool 1-3

Miercuri, 6 aprilie 2022

ora 22:00 Chelsea – Real Madrid

ora 22:00 Villarreal – Bayern Munchen