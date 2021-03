Pepe a dat-o uitării pe Raluca Pastramă! Artistul a renunțat la verighetă

Raluca Pastramă se focusează acum pe creșterea copiilor, iar momentan nu se gândește să înceapă o altă relație. Fosta soție a lui Pepe are nevoie de o perioadă în care să-și pună ordine în gânduri, dar și în viață.

“ Am tot timpul din lume de acum să fiu lângă fetele mele. Nu mă mai pregătesc pentru nimic altceva decât pentru fericirea lor. Nu mai am nimic altceva decât pe ele două! Da, am 30 de ani şi sunt încă tânără, dar momentan nu iau în calcul prezenţa unui alt bărbat în viaţa mea.

Nu vreau să spun nimic despre asta, acum. Nu am niciun motiv să fac asta şi v-am spus deja, apăsat, că mă voi concentra mai mult ca niciodată pe creşterea fetelor. Dacă Dumnezeu va decide altfel, atunci voi vedea. Dar chestiunea asta mi se pare atât de departe, încât nu vreau să spun cuvinte mari sau să fac promisiuni deşarte”, a declarat Raluca pentru Playtech.