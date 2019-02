Pepe a făcut dezvăluirea! E vorba despre al treilea copil al lui: ”E mai complicat!”

Pepe și Raluca formează o frumoasă familie, în care cele două fetițe pe care le au întregesc tabloul perfect ar fericirii. Dar ce spune artistul despre un al treilea copil?

„A fost pe sală imediat ce a născut-o pe Maria. Se îngrăşase la naştere şi face sport. A născut al doilea copil, are dreptul şi ea la silueta ei şi la tinereţea ei. Şi eu am dreptul la al treilea copil, e mai complicat. Probabil mai târziu, momentan e greu cu doi. N-o pot obliga. Despre ea e vorba, la mine ar fi simplu”, a spus Pepe la „Răi Da Buni”.

„Să o iei de la capăt acum cu al treilea, după doi copii, implică anii ăştia frumoşi pe care îi ai şi de care vrem şi noi să ne bucurăm, ca şi cuplu. Abia am scăpat de prima perioadă în care plâng copiii noaptea. E mai uşor acum cu fetele, sunt măricele. Vorbesc, sunt la şcoală, la grădiniţă. Am un şofer care o duce pe Maria la şcoală, iar Raluca şi Rosa merg împreună la grădiniţă”, a mai adăugat Pepe.

Pepe, despre al treilea copil. Ce spunea în urmă cu un an

Pepe își dorea, cu ardoare, să devină tătic de băiat, însă soția lui a spus, la acea data, pas. După negocieri intense cu soția lui, Pepe și-a luat gândul de la un nou copil.

”Cred că cel de-al treilea copil nu mai vine, nu mai vrea Raluca și o înțeleg”, săunea atunci Pepe.

Pepe și Raluca merg spre al 7-lea an de căsnicie

Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu, s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă în 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012, când s-a născut Maria. Pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat religios. Mezina familiei, Rosa Alexandra, a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Până să fie cu Raluca, artistul a fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu, de care a divorțat cu scandal.