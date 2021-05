Pepe, dezvăluire cutremurătoare. Ce a pățit la o lună distanță după ce Franco, nepotul lui, a murit. “Nu am zis niciodată până acum!”

Franco, nepotul lui Pepe, a murit pe 21 octombrie 2007, într-un teribil accident rutier. Artistul nu l-a uitat și, recent, a lansat o melodie în memoria sa. Totodată a dezvăluit și ce a pățit la o lună distanță după ce ruda lui a încetat din viață.

În urmă cu aproape 14 ani, șapte tineri, printre care şi Franco, se aflau înghesuiţi în maşina condusă de Dănuţ Braga, care s-a urcat la volan în stare de ebrietate. Toţi se întorceau de discotecă, când vehiculul a derapat la o viteză de 150 de kilometri pe oră, pe raza comunei Mihăileşti, şi a intrat într-o remorcă aflată pe marginea drumului.

Patru pasageri, printre care şi Franco, au murit. În martie 2012, Dănuţ Braga a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare.

Pepe: “Franco mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea!”

La aproape 14 ani de la tragedie, Pepe este, încă, marcat de modul în care Franco şi-a găsit sfârşitul. Artistul merge, constant, la locul de veci al nepotului său, unde aprinde o lumânare şi ţine un moment de reculegere. Recent, a lansat și o melodie în memoria sa, cu numele “Un înger”.

Invitat la un post de televiziune, Pepe a vorbit despre dispariția prematură a lui Franco, pe care l-a visat la o lună distanță după tragedie.

“Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, bă, ești bine? El a zis da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul”, a declarat Pepe.