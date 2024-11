Pepe regretă că a divorțat la notar de Raluca Pastramă: ”Nu-i mai rămânea ei grădinița”

Tensiunile și conflictele dintre Pepe și Raluca Pastramă ating noi culmi. Artistul este mai furios ca niciodată și continuă să facă dezvăluiri neașteptat despre femeia alături de care a trăit 9 ani. Recent, acesta și-a spus oful și a dezvăluit care este unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în anul 2021, după o căsnicie care a durat 9 ani. Separarea a avut loc în liniște, fără scandal sau lupte în instanță. Ei bine, se pare că în spatele așa zisei înțelegeri dintre cei doi ar fi existat multe lucruri nespuse și nerezolvate. Vezi și Noi detalii BOMBĂ în scandalul dintre Pepe și fosta soție: relaţia era ”supervizată”! Yasmine venea cu iubitul de mână în patul Ralucăi Pastramă!

Pepe: ”Eu am vrut să merg în instanță

După 3 ani în care s-a crezut că între cei doi nu ar mai exista niciun fel de resentiment, se pare că lucrurile au luat o turnură neașteptată. Recent, Raluca Pastramă a fost cea care i-a declarat război lui Pepe, lupta fiind acum pentru custodia fetițelor lor.

În interviul exclusiv acordat pentru Ciao.ro, Pepe a mărturisit că regretă faptul că divorțul dintre el și Raluca Pastramă a fost pe cale amiabilă – la notar, ci nu în instanță. Artistul a declarat că dacă ar fi ajuns în instanță, fosta lui soție nu ar mai fi rămas cu grădinița, afacere pe care cei doi au ridicat-o din temelie în timpul căsniciei.

„Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să nu divorțăm amiabil de la început și să divorțăm în instanță. Dorința ei a fost să fie amiabil. Eu am vrut să merg în instanță. Inițial am vrut să divorțăm amiabil, după care au fost o serie de atacuri la adresa mea, după care am spus: bun, punem stop, facem calculele și ne vedem în instanță. Și atunci nu-i mai rămânea grădinița, hai ca să n-o mai lungim, și nemairămânându-i grădinița, mi s-a propus amiabil în forma asta. Simplu ca bună ziua! Partea mea de adevăr va fi decizia judecătorilor”, a declarat Pepe pentru ciao.ro.

Raluca Pastramă: ”Am permis să fiu denigrată”

După divorțul de Pepe, Raluca Pastramă a preferat să fie cât se poate de discretă în declarații și apariții. Recent, aceasta a decis să iasă public și să își spună și partea ei de adevăr, însă nu înainte de a declara că a încercat din răsputeri să salveze căsnicia cu Pepe.

„În cazul divorțului de Pepe regret că nu am ieșit să spun partea mea de adevăr. Îmi pare rău că am permis să fiu denigrată, dar cine e deștept și pune totul cap la cap își dă seama că eu nu l-am înșelat. Mi s-a indus ideea că aș greși dacă ies să vorbesc, mi-au băgat în cap că sunt slabă. În plus, nu am vrut să îmi fac fetele să sufere, ele nu își mai doreau să ne certăm.

Și, să fiu sinceră, eu nu am nevoie să apar la TV, nu sunt vedetă, nu vreau să îmi spăl lucrurile în public. Nu mă ajută absolut deloc. Dacă nu am ieșit când au fost mizeriile cu Zăvoranca, acum chiar nu îmi trebuie așa ceva”, a spus cu ceva timp în urmă Raluca Pastramă în emisiunea „ExclusiveVip”, moderată de Cristi Brancu.