“Performanță” uimitoare a unui șofer cu BMW. A sărit peste un trotuar imens și s-a înfipt în mesele din colțul șahiștilor din Militari

Un șofer bucureștean a „aterizat” cu BMW-ul în băncile șahiștilor din cartierul Militari al Capitalei. De parcă nu ar fi fost de ajuns, acesta a fugit de la fața locului, doar că a uitat ceva important în părculeț…mașina lui! Marți dimineața, primarul sectorului a făcut publice imaginile cu autoturismul „parcat” peste niște bănci. Din fericire, n-au existat victime, ci doar pagube materiale.

Un șofer din București a provocat mai multe pagube într-un părculeț aflat la intersecția Bd. Timișoara cu strada Brașov. Conducătorul auto a intrat cu mașina într-un parc al șahiștilor din Militari, a distrus tot ce i-a stat în cale, apoi și-a văzut de drum. Sigur că, mașina lui a rămas blocată, peste bănci, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. Incidentul s-a produs în noaptea de luni către marți, fiind un mister legat de faptul în care a ajuns autoturismul în locul respectiv. Asta pentru că, pe marginea bulevardului sunt mașini parcate, iar accesul pe trotuar al mașinilor este aproape imposibil, căci sunt stâlpi.

Primarul Ciucu a reacționat după incidentul din Militari

Primarul Sectorului 6 al Capitalei a sesizat incidentul pe pagina lui de Facebook, unde a dat și detalii surprinzătoare. Nu se știe sigur dacă șoferul ar fi consumat diverse băuturi, însă cert este că în BMW-ul lui duhnea a alcool.

„Eu nu înțeleg cum a ajuns acest șofer noaptea trecută tocmai acolo. La bordură sunt parcate mașini. O explicație ar fi că în habitaclul mașinii mirosea a alcool. Nu a fost găsit la locul faptei, am demarat procedurile de identificare. Nu au existat victime, doar distrugeri.

P.S. OK, am înțeles, oricum era deja planificată zona „La șahiști” de pe Brașov, colț cu Timișoara pentru reamenajare peisagistică… Nu este nevoie de astfel de gesturi extreme…”, se arată în postarea făcută de Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 al Bucureștiului.

Postarea primarului a stârnit numeroase reacții pe Facebook. „MONTAȚI CAMERE DE SUPRAVEGHERE!! Existența camerelor dezarmează șoferii să conducă băuți, fără acte valabile etc. Asta dacă sunt și trași la răspundere după verificarea filmărilor. Frica de amenzi la noi este mult mai puternică și decât frica de moarte, așadar asta e soluția”, a comentat cineva.

Alții au făcut haz de necaz: „A mutat nebunul regina albă” / „Da, n-ai înțeles nimic. Așa mută BMW-ul la șah” / „A crezut că este garajul propriu!” / „BMW-urile au reguli proprii. Chiar și pe cele ale fizicii”.