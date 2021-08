Peripeții de pe litoralul românesc! Ce a găsit un turist în salata pe care a comandat-o

Litoralul românesc a fost luat cu asalt de turiști în ultimele săptămâni. Stațiunile sunt pline, iar românii se bucură de vacanța la mare. Însă nu mereu totul este roz. Un turist a avut parte de o surpriză neplăcută la un restaurant din stațiunea Eforie Nord.

Pe un grup de Facebook, un bărbat le-a prezentat internauților ce a pățit la un restaurant din Eforie Nord. Acesta a mers să mănânce și a optat pentru o salată, însă după ce a gustat de câteva ori din ea a avut parte de o „surpriză". Bărbatul a descoperit un fir de păr în preparatul său.

Clientul a anunțat imediat chelnerița, care a lua salata și a dat vina pe bucătar. Însă surpriza și nemulțumirea bărbatului au venit după ce a fost pus să plătească salata, în ciuda celor întâmplate, și nu a primit nici măcar niște scuze.

„Un restaurant, dacă îl pot numii așa de o speță foarte joasă. Am venit și eu de la plaja cu pofta de a manca ceva “ușor”, așa că am găsit locul acesta unde pot servii ceva și m-am decis să comand o salată italiana, nu am mâncat nici jumătate din ea, și printre legume, am zărit un fir de păr, am chemat chelnerița care mi-a adus salata la masa și am reclamat ce am găsit în ea, spune că este vina bucătarului și îmi ia salata de la masă, aștept 5 minute, aștept 10 minute, aștept 15 minute și nu mai vine, într-un final îi cer nota de plată, mi-o aduce și mă gândeam că ori îmi aduce o altă salata ori scade prețul ei din nota de plată, ei bine… nu.

Nu mă deranjează că am dat 25 de lei pe o salata cu fire de par în ea, pentru ca nu stăteam în baza a 25 de lei… Dar gestul…. și igiena lasă de dorit”, a povestit turistul.

