Gigi Becali a anunțat că Tavi Popescu, fotbalistul căruia i-a fixat o clauză de 100 de milioane de euro, se însoară. Talentatul mijlocaș al FCSB-ului a primit, deja, cadoul de nuntă. Latifundiarul speră, astfel, că internaționalul român, odată ce-și va uni destinele cu iubita lui, va reveni la forma de odinioară.

Multimilionarul este ferm convins că Tavi Popescu se va cuminți și va face, din nou, spectacol pe teren, odată ce se va însura cu atuala parteneră. Gigi Becali a dezvăluit că, deja, i-a cumpărat “perlei” sale un apartament de 200.000 de euro, unde să locuiască alături de viitoarea soție. De precizat că omul de afaceri este total nemulțumit de prestațiile pe care mijlocașul le-a avut în tricoul FCSB-ului în ultimele săptămâni.

“Tavi? Numai el singur poate să își revină. E vorba de talent, la talent nu îi poți spune tu ceva… El are dar. Îi spui unuia care nu muncește. El nu e vagabond, e cuminte. Dar nu știu care e secretul la el, de ce?

Are o prietenă, se căsătorește acum, i-am luat și apartament de 200.000 de euro, ca să se liniștească. I-am dat bani, 200.000 de euro. Păi nu l-am botezat? Pe el îl cheamă George! L-am botezat! L-am botezat, mă! Păi el era de sectă! Era pocăit, cu minciuna. Lui îi era frică de biserică. L-am botezat ortodox și l-am băgat în butoi, cu preotul. L-am botezat ortodox și acum îl cheamă George. Eu trebuie să îi spun George, nu Tavi, poate de-aia nu joacă.

O să îi spun George. El acum se căsătorește. O să facă cununia prima dată, ca să nu trăiască în desfrânare cu prietena lui. Trebuie să ai o legatură sfântă. Și după aia poate își revine. Și asta este cu George”, a declarat Gigi Becali.

Tavi Popescu se însoară! Gigi Becali, sfaturi pentru mijlocaș

În continuare, latifundiarul din Pipera nu s-a ferit să îi ofere lui Tavi Popescu și câteva sfaturi tactice, în speranța că acesta va ține cont de ele.

“Cu Popescu tot am încercat, tot l-am băgat, l-am băgat. Dar asta trebuie să facă antrenorii, să îi spună: bă, nu mai merge ce mergea până acum, că noi gâdilăm mingea. El vrea să gâdile mingea. Nu merge cu gâdilatul. Mingea trebuie pasată. Pas, pas, pas, pas, așa cum văd la toate echipele valoroase din Europa. Are mingea aici, la 2, 3 metri are un coechipier și îi pasează. Ăla i-o pasează lu’ ăla, pas, pas, pas, combinații, pas. Trebuie să pasezi și să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile și să facă el floricele.

Nu merge la fotbal cu floricele, nu mai merge așa. Ai văzut și Coman. Mai e Coman ăla? Păi Coman tot așa, floricele (n.r. – în trecut). Nu, tată. Cum a venit mingea la el, dribling, face o fentă, vede că nu are unde, pac, pas și se demarcă. E adevărat, când intri în careu, acolo faci. Pentru că dacă îți pune o piedică… Acolo îl îndrum și eu pe Tavi. Bă, când ești în careu fă floricele!”, a mai declarat Gigi Becali.