Alergiile înmulțesc cazurile de COVID-19. Ce spun medicii despre acestă ”combinație” care poate deveni fatală

Cercetătorii au descoperit o nouă ”poartă” către temutul virus COVID-19. Persoanele alergice sunt cele mai predispuse la contactarea virusului. Iată ce spun specialiștii despre inamicul nevăzut, dar și care sunt șansele ca cei alergici să fie și mai vulnerabili în fața bolii.

Lunile august, septembrie și octombrie sunt cruciale pentru cei care suferă de alergie la ambrozie. Persoanele care se luptă cu acest tip de alergie devin o ”poartă” deschisă pentru ca virusul COVID-19 să pătrundă în organism. Potrivit specialiștilor, polenul favorizează slăbirea imunității individului alergic:

”Este o tendinţă în creştere în ultimii 30 de ani, iar în viitor va fi foarte afectată şi zona Moldovei. Schimbările climatice aduc un raport puternic asupra creşterii concentraţiei polenului din atmosferă. Efectele sunt groaznice pentru cei alergici. Sunt studii preliminare care arată că în această perioadă polenul din atmosferă joacă un rol important în a accelera numărul de infectări COVID-19, Polenul şubrezeşte cumva apărarea organismului în faţa COVID-19”, spune Silviu Gurlui, profesor de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Alergia la polen nu poate fi ignorată

Un lucru extrem de important pentru sănătatea oamenilor ar fi o mai bună monitorizare a polenului din atmosferă. În România acest lucru este ignorat și nu reprezintă foarte mare interes pentru cei avizați. O singura planta matura poate elibera in atmosfera cateva miliarde de graunciori de polen si pana la 30.000 de seminte, care isi pastreaza calitatile germinative pana la 40 de ani. In Romania, ambrozia este raspandita in aproape toate zonele:

”Există un mecanism complex prin care polenul deschide o poartă şi lasă sistemul imunitar descoperit în faţa unor virusuri. Prin efectul de strănut, persoanele care sunt infectate eliberează particule în jurul lor. De aceea, persoanele care sunt alergice ar trebui cu atât mai mult să poarte mască pentru a împiedica împrăştirea picăturilor care conţin viruşi. În zonele în care au fost concentraţii mari de polen în atmosferă s-au înregistrat creşteri de 40% a numărului de infectări cu COVID-19”, a adăugat fizicianul ieşean.

Alergia la ambrozie apare atunci când o cantitate mică de polen este inhalată și ajunge în căile respiratorii. Organismul vede acest polen, aparent banal, drept un corp străin care trebuie eliminat. Drept urmare, declanșează un răspuns imunitar pentru a elimina „invadatorul” (alergia). În cazurile extreme, ambrozia poate provoca șoc anafilactic.

”Pe de o parte vorbim despre o patologie severă, cu multe cazuri, iar pe de altă parte, despre fenomene deja cunoscute, o patologie sezonieră. Ambrozia ne creează mari probleme în fiecare perioadă. Dacă adăugăm şi poluarea din marile oraşe, umezeala, praful, vedem că avem deja o constelaţie ce poate să creeze mari probleme de sănătate, mai ales celor din grupele vulnerabile. Atenţie mare la prevenţie, este foarte importantă. Banala schimbare a hainelor la intrarea în casă este foarte importantă sau evitarea zonelor în care cantităţile de polen cresc”, a declarat Tudor Ciuhodaru, medic primar la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, din Iaşi.

