Pescobar și-a cumpărat un nou bolid de lux! Suma ireală pe care a plătit-o pentru bijuteria pe 4 roți

Pescobar este în culmea fericirii! Patronul de la Taverna Racilor a reușit să pună mâna pe bolidul pe 4 roți pe care și l-a dorit toată viața sa. Iată cum arată și câți bani a scos din conturi omul de afaceri pentru noua sa mașină!

Nu mai este nici un secret că omul de afaceri Paul Nicolau trăiește o viață excentrică, unde luxul și opulența sunt unu lucru cu adevărat esențial în viața sa. Patronul de la Taverna Racilor nu ezită să cheltuie sume considerabile pentru a-și satisface plăcerile.

Omul de afaceri a făcut o nouă achiziție, de care este tare mândru. În urmă cu puțin timp, Paul Nicolau a anunțat că și-a cumpărat mașina la care visa de mult timp, un Lamborghini Huracan Sterrato în ediție limitată.

Citește și: BUNICA LUI PESCOBAR, NEMULȚUMITĂ LA BOTEZUL STRĂNEPOTULUI. CE I-A REPROȘAT PATRONULUI DE LA TAVERNA RACILOR: ”NU MI-A PLĂCUT!”

Cât costă noul bolid de lux al lui Pescobar

Conform unui site specializat în mașini de lux, prețul acestui bolid depășește 260.000 de euro.

„Am deschis 7 restaurante in 14 luni, am investit cel mai mult din Horeca in ultimul an, așa ca merit și eu fazele astea”, a fost mesajul scris de Pescobar în dreptul fotografiei cu noua bijuterie pe patru roți pe care o deține.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară; unii l-au felicitat pentru noua achiziție, iar alții l-au criticat.

„Felicitări! Să-o stăpânești sănătos! La cat mai multe faze de astea! ? Atât s-a putut!/ Felicitari! Sa o folosești sanatos/ Bravo. Meriti tot respectul. Un om de exceptie/ Paul,felicitări pentru investiții pentru tot ceea ce faci,dar nu te supăra,mașina din imagine este o porcărie, arată ca Honda Prelude 1992 (cel puțin aceea nu avea plastic)cu mult mult mult plastic!

Dacă îți achziționai un Rolls totul era perfect și eram mândru că sunt un consumator de creveți la Tavernă, așa ce să zic ….. plastic negru la greu ,siguranță ZERO, o mașină pe care eu personal nu o doresc nici cadou!Nici nu ai unde să mergi cu o astfel de masină pentru că la un moment dat o să se crape plasicul de pe ea(bara față arată horor,va ceda prima la cel mai mic șoc).Știu achiziția,știu tva.ul ok,dar să arunci o “căruță” de bani pe plastic …. never ever!La nivelul la care ai ajuns mașina asta nu te reprezintă!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea omului de afaceri.

Pescobar și-a botezat băiețelul! Șampaniile și dedicațiile au curs în neștire

Vineri, 31 mai, a fost petrecere mare în familia celebrului Pescobar! Recent, patronul de la Taverna Racilor a devenit tătic pentru a doua oară, iar acum și-a botezat micuțul. Evenimentul a fost unul grandios, unde au curs râuri de șampanie și s-au aruncat teancuri de bani pentru dedicații care mai de care. Cum a sărbătorit Paul Nicolau?

În luna martie a acestui an, Pescobar a devenit tată pentru a doua oară. Gianina Crișan a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar acum micuțul a fost creștinat. Paul Nicolau și-a botezat băiatul cu fast, iar în cadrul evenimentului a dezvăluit și numele pe care micuțul său îl poartă. Băiețelul controversatului afacerist a fost sărbătorit așa cum se cuvine.

Cei doi părinți s-au distrat pe cinste, iar petrecerea a ținut până dimineață. Din meniu nu au lipsit preparatele delicioase, băuturile fie și muzica live. De asemenea, dedicațiile au curs pe bandă rulantă, iar Pescobar a aruncat teancuri de bani în cinstea fiului său. Petrecerea a fost una de lux, căci Paul Nicolau și-a dorit tot ce este mai bun pentru băiatul lui.

Alături de afacerist în ziua cea mare au stat familia, apropiații, angajații, dar și proaspăta mămică, Gianina Crișan. Cei doi au fost de nedespărțit, iar tânăra a strălucit într-o rochie albă, elegantă. De asemenea, de la eveniment nu a lipit nici fiica milionarului, dintr-o relație anterioară, care a venit însoțită de bunică.

Citește și: LARISA POPA, ATAC DUR LA ADRESA FOSTELOR SALE COLEGE DE LA TAVERNA RACILOR: ”O ZIC ȘI SINCER. CHIAR PRIMESC MESAJE”