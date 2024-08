Pescobar va înnebuni! Mama copilului său l-a luat pe cameră pe… A fugit la Mykonos cu fostul iubit!

Încurcate sunt căile dragostei și nici măcar toți banii din lume nu pot, uneori, să stea în calea …fericirii. CANCAN.RO a mai aflat o bombă, căci, așa cum v-am obișnuit, știm tot ce mișcă-n showbiz. Se pare că până și Pescobar, care are lipici la femei, a fost lăsat pe dinafară. De ce?! Ei bine, pentru că „mama la copil” și-a cam făcut „pofta inimii”. Luați popcorn și așezați-vă comozi, căci avem o nouă poveste fabuloasă, în exclusivitate.

Degeaba se lăuda el în stânga și-n dreapta că nu-l face nimeni (și aici nu ne referim în materie de fructe de mare, acolo e as), căci ceea ce va vedea în materialul următor sigur nu-i va fi pe plac lui Pescobar. Dar, să o luăm cu începutul. Gianina, femeia care l-a făcut tată în urmă cu aproximativ patru luni pe Pescobar, a plecat într-o vacanță în Mykonos, destinația milionarilor. Tânăra și-a făcut bagajele și a plecat cu câteva amice să se distreze în celebra destinație din Grecia. Numai că ea, fată serioasă, se postează numai cu amicele ei, când, de fapt… CANCAN.RO a aflat cine îi ține companie iubitei lui Pescobar.

Mama copilului lui Pescobar și-a făcut…pofta inimii în Mykonos

Gianina Crișan a lăsat pentru o perioadă viața agitată de mămică din Capitală și a decis să se distreze la maximum în Grecia. Și ce mai distracție! Ea, inițial, a ajuns pe insulă doar cu fetele, numai că acolo s-a întâlnit cu fostul iubit. Ziceți voi că nu este imprevizibil destinul?! Sursele noastre ne-au dezvăluit că revederea a fost pe placul amândurora. Și de aici, până la a mai trăi o noapte, două, trei de iubire pasională nu a mai fost decât un pas. Bine, Gianina și Cristian, căci așa îl cheamă pe fostul iubit, rămăseseră oricum în relații bune.

Mai mult, se pare că bărbatul ar fi cel care, pentru moment, nu dorește o împăcare cu șatena. Nici ea nu este sigură, căci vorba aceea, nu-i stă rău nici lângă Paul Nicolau.

( ACCESEAZĂ ȘI: Fabulos! Și-a lăsat iubita acasă și a făcut show de 1 Mai! Pescobar, cu 12 gagicuțe la mare: ”Atât s-a putut!”)

Cine este bărbatul care o „animă” pe Gianina lui Pescobar în Mykonos

(ACCESEAZĂ ȘI: Și Pescobar e refuzat de femei! A mai căzut un mit, iar CANCAN.RO are imagini chiar de la locul faptei)

Probabil că vă întrebați cine este bărbatul care i-a picat în mreje Gianinei. Numele lui este Cristian Boa, are 31 de ani, este din Timișoara și are afaceri în construcții. Cristi este pasionat de fitness și are trupul foarte bine lucrat, așadar, nu ne miră că Gianina nu a putut să-l uite așa ușor. Rămâne de văzut ce va spune Pescobar după ce va vedea imaginile!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.