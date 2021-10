Petre Roman, discuţie aprisă cu fiica sa. Ce i-a reproşat Oanei Roman la telefon: „Lucrurile merg într-o direcție din ce în ce mai rea”

Oana Roman a povestit pe reţelele de socializare faptul că a avut o discuţie aprinsă cu tatăl său. Petre Roman a avut o reacţie neaşteptată la adresa fostei soţii, după ce aceasta ar fi dat un interviu despre actuala sa parteneră. Dezamăgită, vedeta a povestit cum au decurs lucrurile.

De-a lungul timpului, Oana Roman a povestit faptul că nu are o relaţie apropiată cu tatăl său. Deşi a încercat întotdeauna să se apropie de acesta, situaţia dintre cei doi nu s-a îmbunătăţit.

Mai mult decât atât, Oana Roman dezvăluia în trecut că nu se vede cu tatăl său atât de des, dar cel mai tare o doare faptul că nici cu nepoata sa nu are o relaţie apropoiată. Pe pagina sa de Instagram, soţia lui Marius Elisei a povestit cât de mult suferă din acest motiv.

„După cum știți relația cu tatăl meu e relativ disfuncțională de câțiva ani buni încoace, eu am făcut toate eforturile posibile pentru ca această relație să nu fie disfuncțională, dar nu am reușit. Ne vedem de două ori pe an, vorbim destul de rar, nu reușesc să o fac să se apropie din nou de nou, am făcut în privat, în toate felurile… lucrurile merg într-o direcție din ce în ce mai rea. Recent am avut o discuție cu el din care mi-am dat seama că practic eu cred că nu mai există nicio șansă ca relația să fie una bună, oricât de mult mi-aș dori eu asta”, a spus Oana Roman.

Ce i-a reproşat Petre Roman, fiicei sale la telefon

Se pare că, Petre Roman ar fi fost deranjat de unele declaraţii pe care soţia sa le-ar fi făcut despre actuala lui familie şi astfel a tras-o la răspundere pe Oana Roman.

Vedeta a încercat să îi explice faptul că Mioara Roman nu a mai apărut în spaţiul public de câţiva ani din cauza problemelor de sănătate.

„M-a sunat să-mi spună că i-a arătat lui cineva, oare cine, mă întreb, că mama a făcut nu știu ce declarație de copil și de soția lui. I-am spus că mama din cauza stării de sănătate precare nu a mai dat nicio declarație la presă de 2-3 ani. El a simțit nevoia să mă sune și să mă tragă la răspundere, deși eu nu pot fi responsabilă de ce declară mama”, a spus Oana Roman.

Declarații din cauza cărora Petre Roman a răbufnit au fost făcute în anul 2017.

„În cei 34 de ani de căsătorie, o fi fost prima sau ultima, duduia asta? Copilul nu a fost făcut pentru că și-a dorit Petre copii. A fost șantaj. El a încercat să se împace cu mine de multe ori, dar nu am vrut eu. Nu cred că este fericit. Nu! Petre nu mă mai caută. Silvia Chifiriuc nu-l lasă nici măcar să mă sune! Nici cu fetele noastre el nu se află în relații apropiate”, spunea Mioara Roman la vremea respectivă.

Sursă foto: Arhivă Cancan