Petrecere incendiară la ”Ferma”! Cum se distrează concurenții de ziua lui Brigitte Năstase

Atmosfera va deveni încinsă în această seară la ”Ferma”, acolo unde toți concurenții rămași în această competiție o vor sărbători pe Brigitte Năstase.

Anul acesta, Brigitte Năstase va mai bifa o premieră – nu își va petrece ziua de naștere alături de familie și prieteni, ca de obicei, ci la ”Ferma”, alături de concurenții rămași în competiție, în niște condiții diferite față de cele cu care era obișnuită. Mai mult, aceasta este seara în care va avea loc și un nou duel de eliminare, așadar nu vor lipsi nici emoțiile, relatează viva.ro.

Dat fiind însă că Brigitte a împlinit 42 de ani, momentul va fi marcat cum se cuvine, concurenții având parte de câteva surprize memorabile, în episodul din această seară. Chiar dacă se află in the middle of nowhere și sunt extrem de solicitați de sarcinile pe care le au de îndeplinit la Ferma, concurenții se vor distra pe cinste, pentru că vor beneficia de un tratament VIP!

”Muncesc ca o sclavă de ziua mea”

Cu siguranță că, în urma duelului eliminatoriu, vor interveni niște schimbări, însă asta nu-i va împiedica pe locatarii Fermei să se simtă bine. Chiar dacă ziua va începe prost pentru Brigitte, cu lacrimi și reproșuri ce nu prea vor fi luate în seamă de colegii ei de suferință – Muncesc ca o sclavă de ziua mea! Nimeni nu mă ajută! –, petrecerea care va urma va face toate suferințele uitate. Șampanie la roabă, ținute de gală, spirite încinse și dans, toate acestea vor fi leitmotivul unei zile reușite. „Este cea mai frumoasă petrecere din viața mea, mi-ar fi părut rău să nu fi fost aici de ziua mea” – va fi concluzia zilei, iar aceasta îi aparține chiar sărbătoritei.