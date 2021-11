Petrică Mâțu Stoian a fost omorât, de fapt?! „Nu era bolnav de Covid”

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, în cursul serii de sâmbătă. Bărbatul era internat în Spitalul de Urgență Reșița, pe secția ATI, în stare gravă.

După decesul îndrăgitului artist, au început să aparî și tot felul de teorii legate de moartea acestuia. Adriana Bahmuțeanu, o bună prietenă a lui Petrică Mîțu Stoian încă de pe vrema când aceasta conducea Etno TV, spune că vestea morții lui Petrică Mîțu Stoian a șocat-o pur și simplu, mai ales că a vorbit recent cu acesta.

”Știam că Petrică are unele probleme de sănătate și că suferă cu inima dar nu știam că are fibrilații atriale. Acum câteva săptămâni chiar am realizat un interviu cu el, cred că este și ultimul, și-mi spunea că este cam supărat și așteaptă să treacă toată povestea sta cu COVID-ul.

Eu știu că el a avut niște simptome destul de nasoale și că se trata post-COVID la o clinică privată”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu pentru Wowbiz.ro.

”Întrebarea e, de ce a murit Petrică Mîțu Stoian?”

”Din câte știu, Petrică a fost mutat de la o clinică privată la spital pentru că scuipa sânge și avea o supradoză de anti-coagulante prescrise pentru fibrilații în tratamentul post-COVID. Dar, fiind internat, tratamentul nu și-l administra singur, nu? În condițiile astea, nu putem exclude o culpă medicală sau chiar un malpraxis! Ar trebui să aflăm dacă nu cumva i s-a greșit doza de anticoagulant sau tratamentul, în general.

Vorbim de un om care a mers la o clinică să scape de problemele post-COVID și a murit brusc, el nemaifiind bolnav de COVID. Întrebarea e, de ce a murit Petrică Mîțu Stoian?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Sursa foto: Arhiva Cancan