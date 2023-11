”Plâng, dar nu arăt!” 10 întrebări la țintă pentru Catrinel Sandu, prima bebelușă de la Cronica Cârcotașilor, stabilită în America

Catrinel Sandu duce, în prezent, o viață pe care mulți o pot invidia! Stabilită de ceva ani în America, prima bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, printre altele, despre traiul departe de platourile televiziunilor, despre relația dintre actualul său soț și fiicele ei concepute din prima căsnicie, dar și despre relația minorelor cu Gabriel Trifu, tatăl lor.

Iar din anul 2019, Catrinel este căsătorită cu Steve Schroeter, medic stomatolog, bărbat care e considerat emblemă masculină de cele două fiice ale fostei prezentatoare din anii 2000. Totul pentru că Sara și Lara, fetele concepute din relația cu Gabriel Trifu, nu sunt atât de apropiate de tatăl lor.

Prima bebelușă de la Cronica Cârcotașilor nu și-a dorit mutarea în America

CANCAN.RO: Catrinel, ai ieșit de multă vreme din lumina reflectoarelor. Cum arată viața ta acum?

Catrinel Sandu: Viața mea de acum arată, și nu e un cuvânt mare cel pe care-l folosesc acum, minunat. Arată așa cum, poate, nici nu am visat. Foarte liniștită, foarte frumoasă, împlinită, din toate punctele de vedere, și mă bucur enorm pentru că am muncit și muncesc mult și am reușit să construiesc ceva de care mă bucur în fiecare zi și-i sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem.

CANCAN.RO: Îți e dor de showbizul românesc?

Catrinel Sandu: Am ieșit din lumina reflectoarelor de ceva vreme, cu toate că, uite, mai sunt așa conectată din când în când prin voi, prin emisiunile la care sunt invitată atunci când ajung în țară. Nu știu dacă îmi e dor neapărat de showbizul românesc, cât mi-e dor de munca din televiziune, de oamenii minunați cu care am lucrat de peste 25 de ani, mi-e dor de tot vibe-ul ăla minunat și cred că îmi e un pic dor de ce era atunci, nu neapărat de ce e acum. Pentru că lucrurile s-au schimbat. Iubeam meseria pe care o făceam, eram pregătiți pentru meseriile noastre, fiecare aveam un background, eu am făcut o facultate de specialitate, am lucrat în spatele camerelor, adică tot conceptul unei emisiuni… Sau nu neapărat de showbizul românesc. Niciodată nu am fost tentată de chestia asta. Îmi plăcea foarte tare ceea ce făceam și o făceam cu toată inima.

CANCAN.RO: Îți pare rău de vreun lucru făcut în trecut?

Catrinel Sandu: Să știi că sunt multe lucruri pe care le facem și poate realizăm că nu au fost OK sau poate ar fi trebuit să o luăm pe alt drum, dar cred că toate lucrurile pe care le-am făcut în trecut ne aduc unde suntem astăzi. Și dacă ar fi să schimb ceva… nu cred că aș schimba nimic. Pentru că unde sunt astăzi și cum m-am dezvoltat și am crescut din toate punctele de vedere nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi trecut prin toate perioadele vieții sau dacă nu aș fi făcut anumite lucruri.

CANCAN.RO: Crezi că ai luat decizia bună mutându-te peste hotare în urmă cu mulți ani?

Catrinel Sandu: Acum, uitându-mă în urmă și văzând ce am putut să construiesc aici și uitându-mă la posibilitatea pe care le-am dat-o copiilor mei, aș spune că da, a fost o decizie bună. Ce aș putea spune ar fi că n-a fost o decizie ușoară și nu a fost o perioadă de acomodare ușoară. Pentru că eu nu mi-am dorit să vin aici, a fost situația de așa natură în perioada respectivă, dar pentru mine n-a fost nici visul american, nici nu-mi doream să plec din țară, nici nu-mi doream să vin în America și să devin vedetă, adică n-am avut lucruri de genul ăsta în cap. Pur și simplu așa a fost să fie. Am avut de multe ori gândul ăsta, ideea de a mă întoarce, dar faptul că fetele au fost născute și sunt crescute aici… cred că asta a contat foarte mult. A le oferi lor o altă posibilitate și o altă viață și, de ce nu, lăsându-le pe ele să aleagă ce vor să facă. Pentru că pot să trăiască aici și, la un moment dat, poate vor să se întoarcă în Europa.

Fiicele lui Catrinel Sandu din prima căsnicie, relație strânsă cu actualul partener al mamei

CANCAN.RO: Ce fac fetele tale?

Catrinel Sandu: Fetele sunt foarte, foarte bine. Sara, cea mare, are 14 ani și jumătate, a venit la școala la care eu sunt profesor, din clasa a VI-a a venit ea, suntem amândouă în aceeași școală. Învață foarte bine, are numai note de 10 și face parte din două cluburi. After School Clubs, este în trupa de balet a școlii, unde eu sunt co-director, și este și-n trupa de bollroom a școlii, deci dansuri de societate, unde chiar de curând a fost la o competiție și a câștigat locul I la tot ce înseamnă solo pe bollroom. Este foarte, foarte ocupată, pleacă dimineața și vine seara în fiecare zi, ceea ce e bine, că o ține ocupată pentru vârsta ei, s-a acomodat foarte bine la școala unde sunt eu, are un anturaj foarte frumos și se dezvoltă și este o domnișoară superbă, atât fizic cât și din punct de vedere al personalității. E minunată și sunt foarte mândră de ea. Iar Lara, cea mica, este foarte deșteaptă. Ea profită de un program special la școală, aici așa este, dacă din punct de vedere academic ești un pic superior, ești băgat într-un alt program. Este și fascinată de teatru și face teatru la școală, în fiecare an face parte din producție, e un fel de musical mai mult, și teatru, și dans, și sper ca la anul, când va fi în clasa a VI-a, să poată veni și ea la mine la școală.

CANCAN.RO: Cum l-au primit în viața lor pe soțul tău actual?

Catrinel Sandu: Ele sunt înnebunite, amândouă, după Steve, el este pentru ele omul cu care fac lecții, cu el vorbesc despre absolut orice, merg peste tot, încearcă lucruri, se sfătuiesc, este prezent în viața lor tot timpul, cu el fac sport. Și eu fac cu ei, dar mai puțin. Mă mai protejează și mă mai lasă să mă relaxez, dar nu-ți imagina că stau la soare și nu… Dar ei trei și cu băieții. Când sunt băieții cu noi e o altă poveste. Deci se înțeleg minunat. De când l-am pierdut pe tata, el a devenit emblema lor masculină foarte importantă cu care fac absolut tot. Suntem ca o adevărată familie.

Sara și Lara nu sunt atât de apropiate de tatăl lor

CANCAN.RO: Care e relația lor cu fostul tău soț?

Catrinel Sandu: Relația lor cu fostul meu soț este una, să-i spunem, normală. Se văd șapte zile pe lună și sunt cât de cât OK. Nu pot să-ți spun că sunt foarte apropiați sau că nu vorbesc. Au o relație, să-i spunem, normală.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, care a fost relația dintre voi doi? V-ați împărțit egal sarcinile în ceea ce la privește pe fiicele voastre?

Catrinel Sandu: Eu, Steve și cu fetele suntem tot timpul împreună și facem totul împreună. Iar acolo se duc doar șapte zile pe lună și încearcă să păstreze același program. Nu e foarte mult de spus.

CANCAN.RO: Când ai plâns ultima oară?

Catrinel Sandu: Să știi că eu nu prea plâng. Și băieții plâng câteodată.:)) Plâng, dar nu arăt. Țin destul de mult în mine și am și eu momentele mele, normal, de slăbiciune. Știi cum e, cred că puternic ești atunci când reușești să scoți tot, dar așa plâns, plâns… nu știu, cred că ce mă face să plâng și acum e tata. Tot timpul când vine vorba de el, sunt momente când vorbesc mai mult de el sau sunt situații… Da, ăsta e un moment foarte sensibil. Mă face să plâng de fiecare data când vorbesc despre el.

CANCAN.RO: Dacă s-ar pune problema, te-ai reîntoarce în televiziune?

Catrinel Sandu: Să știi că televiziunea a făcut parte din viața mea, așa cum ți-am spus mai devreme, foarte mulți ani. Și gândește-te că eram în 1999 când s-a întâmplat lucrul ăsta. Și a fost în viața mea de atunci până în, cred, 2012-2011. O să facă parte din viața mea tot timpul. Mie mi-a plăcut mult ceea ce am făcut, am avut șansa să învăț de la adevărați profesioniști. Am lucrat mult, am lucrat și-n fața camerelor, și-n spatele lor și am învățat tot ce înseamnă televiziune. Mi-e dor și o să-mi fie tot timpul dor. Nu știu dacă aș renunța la tot ce fac eu aici, eu sunt deja profesor de șapte ani de zile la una dintre cele mai mari școli de artă, Manatee School For The Arts, am un departament, adică totul s-a schimbat și tot timpul am zis că sunt deschisă către lucruri care mi s-ar potrivi, în primul rând, și, doi la mână, s-ar potrivi cu programul meu. Eu am numai vara liberă și atunci venim în țară și da, e ceva care rămâne, acolo, în tine și tot timpul îți aduci aminte cu plăcere. Și da, aș spune DA unui proiect care mi s-ar potrivi mie de acum, nu eu de acum 10-15 ani. Mult mai diferit. Aș putea aborda acum alte subiecte pe care acum mulți ani de zile le-aș fi abordat așa, nu neapărat că le-aș fi știut, aș fi trecut prin anumite lucruri sau aș fi avut o maturitate pe care o am acum datorită experienței de viață, vârstei. Oamenii evoluează și se schimbă. Mă rog, unii în bine, alții în mai puțin bine. Eu tind să cred și-mi doresc să cred că am evoluat frumos, am învățat lucruri, am trecut prin lucruri și am ajuns într-un punct în care sunt bine și aș îmbrățișa orice lucru nou, orice experiență, chiar și din punct de vedere al televiziunii, altfel.

