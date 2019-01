Plimbare cu Loganul care a depășit 1 milion de kilometri! Ce i-a apărut în bord bărbatului din Slobozia. VIDEO

Să auzi și să nu crezi! Un bărbat din Slobozia a reușit performanța de a face peste un milion de kilometri cu Loganul său.

Un bărbat din Slobozia a reușit performanța de a face peste un milion de kilometri cu Loganul său. El susține că nu a segmentat niciodată motorul și că secretul loongevității autoturismului este revizia, dar și trecerea pragului unui service auto ori de câte ori a fost nevoie.

Când s-a făcut filmarea, Loganul avea aproximativ 4500 de kilometri deoarece la un milion de kilometri bordul s-a resetat.

”Am reușit pentru că este profesia mea în care am o experiență de peste 36-37 de ani și performanța a fost datorită oamenilor care m-au înconjurat și oamenilor care vor să meargă cu această mașină, inclusiv eu folosind-o în excursiile mele. Întreținerea acestei mașini a fost făcută după standardele pe care uzina le-a făcut. Motorul mașinii este original, nu l-am segmentat niciodată.”, a mărturisit bărbatul din Slobozia.

Internauții s-au grăbit să-l complimenteze pe bărbatul din Slobozia pentru performanța lui.

”Eu am logan 1.4 (gpl) din 2012 si fac taxi cu ea are540.000 km si in motor nu am umblat niciodata , in schimb uleiul si restul schimbate inainte de fiecare data si masina merge perfect , orice masina merge bine si o sa va tina atat timp cat aveti grija, nu ca e bw sau mercedes sau etc.”,

”Tare loganul asta. Sa-l mai duca inca 1 milion de km :D”, ”Si eu am logan de 1.4 mpi si fac taxi cu ea de peste 10 ani si merge brici!!”,

”Stiu si eu pe cineva din cluj care a luat acum 11 ani un logan de nou tot 1.4mpi si la fel functioneaza perfect inca insa nu are kilometrajul atat….are vreo 150000km….”, au fost câteva dintre comentariile internauților.