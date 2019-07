Plușica de la Puterea Dragostei a slăbit foarte mult. Cum arată acum fosta concurentă de la Kanal D

Raluca Marina, sau Plușica, cum o știu prietenii și fanii emisiunii ”Puterea Dragostei”, a slăbit foarte mult de când a ieșit din casa dragostei. Dieta pe care o urmează nu este riscantă, ba chiar este recomandată de medici.



Fanii au remarcat rezultatele imediat și au complimentat-o pentru faptul că a reușit să dea jos câteva kilograme bune. ”Nu mai mănânc dulciuri, am renunțat la pâine și nu mai beau suc. În plus, încerc să mănânc sănătos. Altceva nu am făcut. Până acum am slăbit 3 kilograme”, a declarat Marina pentru wowbiz.ro.

Pe vremea când era la Puterea Dragostei, Plușica a avut parte de câteva ironii răutăcioase la adresa kilogramelor ei. După ce a ieșit, ea a reușit să le închidă gura răutăcioșilor pozând sexy într-un piuctorial.

”Nu m-am obișnuit cu asta”

Raluca Marina Gheorghe (20 de ani) s-a transformat într-o mică vedetă după participarea ei în emisiunea ”Puterea Dragostei”. ”Acum mă recunoaște lumea pe stradă. Nu m-am obișnuit cu asta”, a declarat Plușica pentru wowbiz.ro. În doar câteva luni ea a ajuns de la 1000 de urmăritori pe Instagram la peste 180.000!

Plușica susține că a rămas însă o tipă modestă, extrem de atașată de mama ei pe care o consideră cea mai bună prietenă. Părinții ei au divorțat pe vremea când ea era doar un copil și are doi frați vitregi după tat