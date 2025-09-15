„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025

ProMotor anunță lansarea episodului 81 din seria „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Vlad Micșunescu. Episodul va fi disponibil luni, 15 septembrie 2025, pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.

Această ediție marchează și începutul unui nou sezon al podcastului, cu subiecte actuale din lumea auto și invitați relevanți pentru industrie și comunitatea de pasionați.

Podcastul este realizat cu sprijinul sponsorilor Bilbor și Sanador, parteneri care susțin inițiativele media dedicate informării și dezbaterii profesionale.

BMW iX3 Neue Klasse, Audi Concept C & altele

În noul episod, discuțiile vor acoperi cele mai recente concepte auto și modele prezentate la IAA Mobility 2025 din Germania, precum Audi Concept C, BMW iX3 Neue Klasse, noul Renault Clio, noul Mercedes-Benz GLC, conceptul Skoda Vision O și noul VW ID. Cross Concept. Fiecare dintre aceste modele aduce inovații de design, tehnologii și noi perspective pentru mobilitatea viitorului, iar Vlad Micșunescu va analiza pe rând elementele care le diferențiază.

Totodată, Vlad Micsunescu va vorbi despre proiectele în care a fost implicat în ultima perioadă, despre activitatea sa de creator de conținut auto și despre perspectivele sale privind tendințele actuale și viitoare din industria auto.

Despre „Podcast cu Prioritate” by ProMotor

„Podcast cu Prioritate” #81 își propune să ofere publicului o privire clară și documentată asupra inovațiilor din domeniul auto și asupra modului în care acestea influențează piața și consumatorii, deschizând totodată un nou sezon cu invitați și teme de actualitate.

De-a lungul timpului, „Podcast cu Prioritate” a avut invitați importanți din lumea auto și media, precum Titi Aur, Emanuel Gyenes, George Buhnici, Daniel Tomescu aka STACS și mulți alții, fiecare aducând experiențe și perspective valoroase pentru comunitatea pasionaților de mașini.

