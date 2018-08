Poetul român Fabian Anton se află într-un impas! Acesta are probleme cu inima încă din copilărie și are nevoie urgentă de o operație. Bărbatul poate urma un tratament adecvat în Germania, însă costă foarte mult, iar el nu își permite. Poetul a apelat la ajutorul oamenilor inimoși, care pot dona pentru cauza lui.

Poetul Fabian Anton speră că va puta strânge banii pentru operația și tratamentul din Germania. Suma de care are nevoie este 50.000 de euro, dar până acum a strâns în jur de 4.000 de euro. Donațiile făcute de oameni sunt gestionate de niște prieteni, susține poetul care a pus și la dispoziția oamenilor și fișele medicale.

„Dragii mei,

Am ezitat mult să public aceste rânduri, dar nu mai am soluții. De la vârsta de 6 ani am fost operat pe cord deschis (defect septal inter-ventricular, stenoză pulmonară și tetralogia Fallot). În ultimul an starea mea de sănătate s-a înrăutățit și este nevoie urgentă de o a doua operație de inimă. Există șanse de tratament la o clinică din Germania, dar acest tip de operațiune costă, iar eu nu dispun de sumele necesare. Până le voi aduna va trebui să mă internez aici, pe 20 august a.c.

Vă scriu aceste rânduri în speranța că voi găsi înțelegere și ajutor din partea voastră.

Numerele de cont unde puteți dona cât doriți sunt:

PayPal iuliagabrielabujor@yahoo.com

Cont Lei: RO78RNCB0069155147660001 – Banca Comerciala Română

Titular: Anton Edralin Fabian

Vă mulțumesc și vă port în suflet ca până acum.

P.S.: Donațiile făcute prin intermediul facebook sunt gestionate de către prieteni de încredere din Belgia.”, a scris poetul Fabian Anton pe Facebook.