Scandalul de la Iași continuă necontenit: „O să vă omoare lumea cu pietre”!

Situația de la Poli Iași este una din ce în ce mai dramatică! Înfrângerea de la Buzău împotriva Chindiei Târgoviște (scor 0-2) nu a fost nici pe departe „mărul discordiei”, ci doar picătura care a umplut paharul.

Nicolo Napoli a anunțat faptul că Andreias Calcan și Andrei Cristea, cei mai buni jucători ai grupării moldave, au fost excluși din lot cât timp el încă este antrenorul echipei. Reacția fanilor nu s-a lăsat așteptată, aceștia atacând autocarul echipei la revenirea în Iași. Lucrurile au escaladat, fiind nevoia de intervenția mascaților ce l-au escortat pe antrenor! Pe baza ultimelor evenimente, Ciprian Paraschiv a declarat următoarele:

Poli Iași » Declarație Ciprian Paraschiv

„M-aș aștepta pe cei trei portari, că să le iasă planul. Când tu renunți la doi jucători exponentiali ai Iașului, sabotajul este foarte clar. O să vă omoare lumea cu pietre, nu vă bateți joc. Nu știu dacă s-au reziliat contractele, știu că n-au fost incluși în lot, s-a mers pe varianta ori antrenorul, ori jucătorii”. „Singură armă pe care o avem este vestiarul. Dacă și acolo s-au băgat și fac astfel de mizerii… îmi pierd speranțele. Aș vrea să scriu o carte după un an și 3 luni de stat la Iași. Au desființat postul de președinte, sunt în preaviz. Au desființat postul ofițerului de presă, pe cel al directorului sportiv, pe cel al referentului de marketing. Au dat afară cei mai buni jucători. Nu am nicio explicație. E clar că cei din Consiliul Director și Regele Solomon… eu așa îi zic (n.r. Mihai Chirica) așa își doresc. Lumea nu e proastă și vede ce se întâmplă. Fără o reforma totală, fotbalul ieșean nu are niciun viitor.”