Bogdan Cosmin Gigină, poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei care a murit în 2015 după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă săpată în mijlocul drumului, făcea parte din coloana oficială a vicepremierului de la acea vreme, Gabriel Oprea. Bogdan ar fi împlinit astăzi 31 de ani.

Agentul de poliţie Bogdan Gigină avea 28 de ani şi era angajatul Brigăzii de Poliţie Rutieră a Capitalei de opt ani. În seara de 20 octombrie a anului 2015, Bogdan a fost desemnat să deschidă, cu motocicleta, coloana oficială a vicepremierului şi ministru al Afacerilor Interne de la acea vreme, Gabriel Oprea.

Pe o ploaie măruntă, vizibilitate redusă şi cu o viteză de 84 km/h, spun procurorii, în zona Bulevardului Ştirbei Vodă, agentul a pierdut controlul motorului şi a căzut într-o groapă ce fusese săpată pentru remedierea unei avarii la reţeaua de distribuţie a gazelor.

Astăzi, Bogdan Gigină ar fi împlinit 31 de ani. Mama lui a transmis un mesaj dureros, în memoria lui, pe pagina sa de Facebook.

”Ai fi împlinit 31 de ani. Azi ți-am urat odihnă veșnică, nu la mulți ani, iubitul nostru copil! Prietena ta bună, Alina, a venit cu prințesa ei de doar două luni, a vrut s-o cunoști, e un înger care seamănă leit cu ea. Au fost și verii tăi, Andrei și Roxana, și nașa ta. Am promis că azi n-o să plângem și nici n-o să îmbrăcăm haine cerinte, azi îți trimitem lumină și multă iubire. Te iubim suflet curat!”, a postat Carmen Gigină, mama agentului de la Brigada Rutieră, pe pagina ei de socializare.