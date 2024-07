Polițistul în fusta, părăsit! Soţia vrea să divorţeze de Cezar Mihail Bucur

Cezar Mihail Bucur (53 de ani) a devenit cunoscut datorită aparițiilor sale din mediul online. Polițistul în fustă, așa cum a fost poreclit, s-a pozat îmbrăcat în mai multe ținute feminine, în fustă și pe tocuri, chiar și la locul de muncă – unde există uniformă obligatorie. După ce a devenit celebru, soția acestuia a luat o decizie neașteptată. Este hotărâtă să-l părăsească și a depus deja actele de divorț.

Imaginile cu Mihail Bucur, celebrul polițist în fustă”, au ajuns virale pe rețelele de socializare după ce s-a pozat în mai multe ținute feminine, fuste, rochii și tocuri. Bărbatul chiar a renunțat la uniforma de polițist și s-a prezentat la locul de muncă îmbrăcat ca o femeie. După ce a încercat să-și facă publică povestea de viață și drama prin care trece, polițistul s-a confruntat cu un val de reacții negative.

Schimbarea polițistului a început în urmă cu trei ani. Acesta a mărturisit că atunci și-a dat seama că nu se regăsește în corpul de bărbat, și are de gând să își facă o operație de schimbare de sex. Dezvăluirile sale au creat un val de reacții negative în mediul online, luptându-se acum cu tot felul de comportamente discriminatorii din partea oamenilor și a colegilor de muncă.

„Operația de schimbare de sex o voi face numai după ce voi avea rezultatele asupra trupului prin terapia de feminizare. În februarie 2022 am depus documente la instituție în care un psiholog, un psihiatru și un endocrinolog certificau cu documente medicale că am disforie de gen, care este declasificată, nu mai este considerată tulburare sau afecțiune. Deocamdată nu am bani […]”, a explicat Mihai Bucur.