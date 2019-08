Popa salvează Dinamo și „câinii” bifează primul succes al sezonului!

Dinamo București a obținut prima victorie a sezonului, scor 4-2 în fața formației Academica Clinceni. Duelul din „Groapă” a fost obținut cu foarte mari emoții de „câini” și s-a conturat pe final.

Cel care a decis soarta confruntării a fost Daniel Popa, jucător care a intrat pe teren în debutul celui de-al doilea mitan în locul lui Robert Moldovean. După doar zece minute de joc, Popa a deschis scorul iar apoi Montini a marcat golul prin care alb-roșiii s-au desprins pe tabelă în fața nou-promovatei.

Nou-promovata a revenit însă incredibil și a reușit să egaleze însă Dinamo a fost salvată de Daniel Popa, atacantul trecându-și pe final de joc o „dublă” reușșind astfel să realizeze și primul hattrick din carieră.

„Voi păstra mingea, sunt foarte fericit, chiar dacă am dat 3 goluri sunt fericit că echipa a câștigat aceste 3 puncte. Contează golurile mele, cel mai mult contează că echipa a avut reacție după 2-2. Aceste goluri le dedic lui Eugen Neagoe, a venit la Săftica mi-a spus că are încredere în mine, mi-a spus că trebuie să dau gol, mulțumesc antrenorilor că m-au ajutat și m-au sprijinit, mai ales că m-am antrenat doar două zile în această săptămână pentru că am fost bolnav. Eram toți cu moralul la pământ acum trebuie să continuăm pe această linie.Încă nu am demonstrat nimic, trebuie să o facem pe tot parcursul campionatului, a fost un meci, am marcat, dar încă nu am realizat nimic” a declarat Daniel Popa, atacantul formației Dinamo București.

Următorul meci al „câinilor” va avea loc în deplasare în Moldova cu Poli Iași.