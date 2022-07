Popovici, cucerit de spectatori: „„Publicul ne-a ajutat foarte mult!”

David Popovici, s-a arătat încântat de publicul care a urmărit Europene de înot pentru juniori de la Otopeni.

„Publicul ne-a ajutat foarte mult. E cel mai tare lucru ca sportiv să intri pe arena ta, pe câmpul tău de luptă, şi să auzi pe fundal vuietul. Îmi place foarte mult să stau să-i urmăresc pe colegii mei, cred că îmi place mai mult să fac parte dintr-o ştafetă, deşi sunt destul de începător la asta, pot să spun. Sunt nou în acest club al ştafetelor, dar e foarte frumos să stai pe margine şi să-ţi încurajezi colegii, să stai cu sufletul la gură. Am făcut un efort comun, am muncit fiecare cât de bine am putut, am stabilit să ne facem cursa cât de bine putem şi eu zic că am obţinut fix ce am vrut. Mă bucură publicul, mă bucură atmosfera, energia pe care o primim şi faptul că am reuşit să adunăm atât de mulţi oameni să vină într-un loc şi să urmărească sportul ăsta pe care îl iubim cu toţii, înotul, nataţia”, a declarat David Popovici după finală.

Campionatele Europene de înot pentru juniori 2022 se desfăşoară la Complexul Olimpic de Nataţie Otopeni în perioada 5-10 iulie. La competiţie participă 494 de sportivi din 42 de ţări. România este reprezentată de 26 de înotători, 14 la masculin şi 12 la feminin și ar până în prezent un palmares de trei medalii, dintre care două de aur şi una de argint, după primele două zile de întreceri la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Otopeni.