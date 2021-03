Poveste cu final nefericit. Un bărbat și-a așteptat aleasa inimii 10 zile în aeroport

Poveste incredibilă a unui olandez. Bărbatul în vârstă de 41 de ani și-a așteptat aproximativ zece zile, într-un aeroport, iubita pe care a cunoscut-o în online. El a călătorit 4.500 de kilometric pentru a o cunoaște pe Zhang.

Alexander Pieter Cîrk din Olanda a cunoscut-o pe internet pe Zhang, 26 de ani, din China. După aproximativ două luni de convorbiri în online, bărbatul de 41 de ani și-a anunțat partenera că își cumpără bilete de avion pentru a veni să o vadă. Femeia a crezut atunci că totul este o glumă.

Situația a început să scape de sub control în momentul în care Alexander a aterizat pe aeroportul din China și a început să o aștepte acolo pe Zhang zile la rând. Tânăra se apără și spune că în niciun moment nu a știut că el se află acolo, căci după ce a fost anunțată de acele bilete, bărbatul nu ar mai fi dat niciun semn.

„Relatia noastra romantica a avansat dar in ultima vreme a inceput sa fie putin aspru. Intr-o zi mi-a trimis o poza cu biletele de avion in mod neasteptat si am crezut ca e o gluma. Nu m-a mai cautat dupa aceea” a spus Zhang.

Alexander a așteptat pe banca din aeroport până i s-a făcut rău, la propriu, și s-a deshidratat. După toată această experiență, când a fost externat din spital, bărbatul s-a întors înapoi în Olanda, fără să își vadă iubita.

Zhang a mărturisit că povestea lor nu se încheie aici. Tânăra vrea să ia legătura cu el și să se întâlnească după ce bărbatul își revine.