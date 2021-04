Poveste impresionantă! Femeia care și-a revenit din moarte clinică. „Am văzut lumina divină”

Valentina Dincă este o femeie puternică și a trecut prin multe. Însă de departe cel mai intens episod al vieții sale este cel în care a trăit o experiență extracorporală. Femeia și-a revenit din moarte clinic și a povestit ce a simțit în acele momente.

În urmă cu 15 ani, Valentina Dincă a avut parte de experiența vieții ei. Aceasta a ajuns la spital din cauza unei crize biliare și a fost operată de urgență. Însă în timpul intervenției, inima ei s-a oprit iar ce a urma este greu de descris în cuvinte. (CITEȘTE ȘI: ADRIANA TRANDAFIR, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE: ”ÎMI DOREAM SĂ FIU ÎN MOARTE CLINICĂ!” SUNT CLIPELE DE GROAZĂ DE CÂND AVEA COVID-19)

„Am avut bucuria de a trece printr-un eveniment care mi-a schimbat viața total, gândirea față de lumea de aici și frica de moarte. Nu trebuie să avem frică de moarte. Moartea nu este decât un prag între cele două vieți: viața de aici și viața următoarea. Eu am avut bucuria de a trece peste acest prag pe 25 octombrie, cu 15 ani în urmă.

Am avut o problema medicală, am ajuns la Spitalul Militar, am avut o criză biliară, am fost nevoită să scot bilă. Am intrat în sala de operația, s-au făcut toți pașii, intervenție chirurgicală, a fost totul ok, m-am trezit. După care, în câteva minute, am auzit un zgomot puternic, exact cum se aude un avion în momentul în care pleacă de pe pistă. Și atunci mi-am dat seama că ceva nu este în regulă cu mine. Și am văzut partea de sus, că un abur, că un nor, cum treci cu avionul printr-un nor, am văzut partea de sus.

Vedeam totul în jurul meu, vedeam medicii cum scoteau masca, mâna dreapta o aveam conectată pe aparat. Mă vedeam pe mine, cum stăteam întinsă și nu mișcăm, dar partea de sus mișcam… Am văzut de sus cum m-au resuscitat. S-a întâmplat o dată, de două ori, a treia oară au renunțat.”, a povestit Valentina Dincă, în cadrul unei emisiuni la Antena3.

„Am văzut lumina divină”

Valentina Dincă a mai povestit că experiența prin care a trecut a fost una unică. A simțit niște lucruri puternice. Deși nu poate să își explice modul în care s-a întâmplat tot, femeia este recunoscătoare că a putut să se întoarcă și că a avut șansa să trăiască așa ceva. (VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU SARE ÎN APĂRAREA CHIRURGULUI CĂLIN DOBOȘ, DUPĂ CE A FOST CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PENTRU MOARTEA UNEI PACIENTE)

„Am văzut lumina divină. Lucru pe care nu îl pot exprimă în cuvintele noastre. Lumina divină exact cum este o cupola a bisericii, dar de o intensitate maximă.

După a treia tentativă de resuscitare, ei erau lângă mine dar nu mai făceau nimic. Cum am revenit nu pot să spun. Nu am văzut revenirea mea în corp, decât o durere fizică în corp inexplicabil de puternică, nu pot să o compar cu nimic. Mi-a spus fiica că eram transformată de durere. Am rostit în mintea mea Tatăl Nostru și nu o spun cu exagerare, dar mi-a trecut durerea instant.

Am rămas cu o sănătate maximă după evenimentul asta. Chiar nu am avut probleme de sănătate. Am mers și la neurolog să văd dacă au rămas sechele, dacă nu s-a oxigenat creierul câteva minute.”, a mai spus Valentina Dincă, pentru sursa citată.

Sursa foto: Antena3