Povestea Alisei a făcut înconjurul lumii! Refugiata din Ucraina şi-a cărat câinele în spate 17 kilometri

Alisa, o doamnă din Ucraina și-a cărat câinele pentru că nu a dorit să-l abandoneze. Animalul era mult prea bătrân pentru a parcurge kilometri și nu ar fi rezistat drumului. Gestul refugiatei a devenit viral.

Conform publicației The Guardian, Alisa este o tânără refugiată care a plecat din Kiev pentru a-și putea salva familia. Împreună cu mama, sora sa și cei patru copii, Alisa a făcut tot posibilul pentru ca toată familia să poată pleca din calea conflictului, dar nu a reușit. Soțul și cumnatul său nu au putut trece granița, fiind nevoiți să rămână în Ucraina.

„Am plecat de la Kiev cu un Peugeot 307. Eram 9, eu, mama mea, sora mea, cei doi soţi ai noştri, patru copii şi doi câini mari, inclusiv un ciobanesc german în vârstă. Era imposibil să te miști în interiorul maşinii. Am condus timp de 16 ore până într-un sat la aproximativ 140 km de Kiev”, a spus Alisa (CITEȘTE ȘI: Ce mesaj a lăsat un refugiat din Ucraina, care a abandonat un Rolls Royce Wraith, de frica războiului? A fost găsit aşa, într-o parcare)

De ce și-a cărat Alisa câinele?

Refugiata a mărturisit motivul pentru care a fost nevoită să își care câinele este că vîsta animalului nu îi permitea să parcurgă acest drum. Nu s-a putit despărți de el, considerându-l parte din familie.

„Câinele meu are 12 ani și jumătate și s-a chinuit să meargă și a căzut la fiecare kilometru și nu s-a putut ridica din nou. Am oprit câteva maşini şi am cerut ajutor, dar toţi m-au refuzat. Într-adevăr, ne-au sfătuit să lăsăm câinii. Dar ei fac parte din familia noastră. Câinele meu a trăit cu noi toate momentele fericite şi triste. Câinele mamei mele este tot ce i-a mai rămas din viaţa ei anterioară”, a declarat refugiata. (CITEȘTE ȘI: Povestea incredibilă a unui tânăr din Rusia. Are legătură cu războiul din Ucraina: ”Tata mi-a spus că sunt un trădător care ar trebui împușcat primul”)