Povestea Angelei, o moldoveancă de 32 de ani, care s-a măritat cu un italian de 81 de ani: ”Nu mi-a păsat ce spune lumea”

Povestea Angelei Socol a impresionat o lume întreagă. La 32 de ani, femeia a plecat în Italia, unde a muncit de zor pentru o viață mai bună. A cunoscut un italian, mult mai în vârstă decât ea, cu care s-a căsătorit.

Angela Socol avea 32 de ani când s-a măritat cu Mario, un italian de 81 de ani. Femeia a plecat din Republica Moldova în Italia, pentru că și-a dorit o viață mai bună, lipsită de grijă. A muncit mult, pe unde a apucat, până să ajungă să-l cunoască pe bărbatul care avea să-i devină soț. Nu i-a fost rușine să plece de la munca de jos și a făcut tot posibilul să aibă un acoperiș deasupra capului. Chiar dacă i-a fost greu, Angela se gândea că dacă se întoarce la Chișinău, visul ei nu se va îndeplini niciodată.

”Am decis să plec din țară. Am mers cu ochii legați, neștiind unde o să merg și la cine. Costurile erau exagerate în țară, iar eu chiar dacă aveam un job foarte bun în țară, primeam un salariu de doar 35 euro pe lună. Scopul meu era o casă cu două niveluri. Am plecat din Chișinău opt persoane.

M-a costat 3500 euro și am plecat ilegal, am mers prin munți, prin păduri. Nici nu știam dacă o să ajung. Am dormit în condiții foarte nefavorabile. Am dormit într-un pat de sârmă și pe o plapumă foarte murdară, de nu credeam vreodată că o să mă învelesc cu așa ceva. A durat cam o săptămână, dar am ajuns în Italia”, își amintește Angela, într-un interviu acordat lui Dorin Galben.

Mai întâi, blondina a făcut curățenie în casele unor familii, până când a avut parte de un incident: a spart din greșeală o vază scumpă, pe care a fost nevoită să o plătească.

”Persoana care trebuia să mă întâlnească în Italia era un prieten. Am ajuns la Bologna, m-a luat de acolo și m-a dus acasă la el. De fapt, la un moșnegel la care lucra el și a zis moșnegelu’ că mă primește. În cele din urmă, am ajuns la o doamnă din Ucraina. M-a luat cu ea, femeia aceea făcea curățenie la mai multe case.

Am vrut și eu să ajut și am spart o vază foarte scumpă pe jos, așa ca de prima dată. Mi-a cerut să plătesc vaza, dar eu nu aveam bani să plătesc. Pe urmă am ajuns la o altă doamnă. Am trăit acolo vreo două săptămâni. S-a ivit o altă ocazie să înlocuiesc două luni o ucraineancă. Am făcut ce făceam și acasă: ordine, curățenie. Mă simțeam ca acasă”, a povestit Angela, în cadrul podcastului precizat.

Cum l-a cunoscut Angela Socol pe viitorul soț

Moldoveanca a ajuns să lucreze în casa unui bătrân de 81 de ani, care avea să-i devină soț. Italianul locuia în Torino și a insistat ca Angela să muncească pentru el. Și-a făcut repede bagajele, a urcat în tren și a ajuns la locuința viitorului ei partener.

„La un moment dat am ajuns să lucrez ca badantă la doi bătrâni, timp de două săptămâni. Eram tinerică și slăbuță și pentru mine era foarte greu. Eu voiam să renunț. Mă oprea doar faptul că dacă mă întorc în țară, trebuia să lucrez vreo 3 ani ca să iau banii pe care-i luam la italieni. Luam vreo o mie și ceva de euro.

După două săptămâni, când eram foarte aproape să renunț, m-a sunat o doamnă moldoveancă. M-a salutat și m-a întrebat cum merg treburile. Mi-a spus că mi-a găsit un job, dar trebuie să merg la Torino. Am zis bine, o să vin mâine. Mi-a zis că o sa am un job ca o femeie de companie.

Adică să vorbești cu respectiva persoană, să bei un ceai, să mergi la bancă. Trebuia sa merg la un bătrân care era văduv de un an și jumătate. El avea 81 de ani în acel moment. Am acceptat din prima pentru că era mult mai bine să discuți cu cineva decât să fii îngrijitoare.

Peste câteva minute a sunat iar telefonul și era domnul în cauză. A fost cam straniu pentru mine că avea un pic vocea cam răgușită și mă întrebam deja dacă să plec sau să nu mai plec. El mi-a zis că acum să-mi iau valiza și trenul și să merg la Torino. A insistat atât de mult încât la ora 21:00 eram deja la Torino”, a mai povestit Angela.

Italianul i-a plătit toate datoriile

Mario a avut grijă ca Angelei să nu-i lipsească nimic. I-a cumpărat multe lucruri valoroase, i-a plătit datoriile și a ajutat-o să ducă o viață mai bună. De când o cunoscuse pe moldoveancă, viața lui devenise mai bună. Femeia a povestit, pe YouTube, că bătrânul de 81 de ani nu se înțelegea cu fiica lui și tocmai din acest motiv nu a dorit să-i lase ei toată agoniseala.

„Am plecat fiecare la el în cameră în seara aceea. A doua zi dimineață m-a trezit. I-am zis că vreau să merg la bancă să trimit niște bani în țară. El m-a întrebat la bancă, dacă am datorii. Eu aveam doar 500 euro, dar el a mai adăugat încă o mie de euro și mi-a făcut transferul de bani în Moldova ca să-mi achit datoriile. Eram foarte recunoscătoare, era șocant pentru mine. De ziua mea de naștere, când făceam 32 de ani, mi-a zis să intrăm într-un magazin de telefonie. Mi-a zis să-mi aleg un telefon pe care-l vreau eu. I-am zis că n-am venit să-mi iau telefon, ci să-mi schimb viața.

Am ales un telefon destul de fain, el l-a plătit și ăsta a fost primul meu cadou, pe neașteptate. După ce mi-a cumpărat Mario telefonul știind că vine ziua mea de naștere, mi-a zis să mergem la mare. El avea casă și la mare și la munte. Eu am zis că fac ce vrea el, că îi țin companie. A fost o emoție foarte mare pentru mine să văd marea pentru a doua oară în viața mea. El era plin de viață și i se părea că zboară pe nori, simțea că întinerește. Toți îl întrebau ce se întâmplă cu viața lui, că pare că întinerește. El le răspundea că în casa lui a venit un înger (Angela-n.r.).

Cel mai șocant a fost că fiica lui n-a fost la înmormântarea mamei și atunci el și-a pus să se răzbune. A zis că mai bine sa dea averea altcuiva, decât să o dea unei fete care nu e recunoscătoare. Mario avea un job foarte bun, la nivel de țară. Mereu când veneau oameni importanți el era în prima linie. A fost bodyguard la cei mai importanți oameni. Era și foarte bine plătit și a reușit sa acumuleze bani și trei case care-i aparțineau.”, a continuat aceasta.

Angela era căsătorită, însă nu mai avea o relație cu tatăl copiilor ei. „Totul mergea foarte bine, doar dorul de copii mă apăsa. El mi-a dat mulți bani și mi-am achitat toate datoriile. Copiii mei rămăseseră cu primul meu soț, cu care nu eram divorțată oficial”, a adăugat moldoveanca.

S-a căsătorit cu italianul, după câteva luni de relație

Mario și Angela s-au căsătorit în Republica Moldova, la scurt timp după ce s-au cunoscut. Femeia a fost asaltată cu diferite cadouri scumpe, printre care și o casă foarte scumpă. Italianul a iubit-o până-n ultima clipă.

”După trei luni de când ne-am cunoscut mi-a dăruit un Fiat Punto Grande. Nu puteam să-l înregistrez pe numele meu pentru că eram clandestină acolo. La un moment dat mă uitam pe internet la o casă cum se fac la noi în Moldova. El a văzut casa și mi-a întrebat dacă o vreau: era o casă cu două etaje. Costa 130 000 euro. Mă gândeam cât trebuie să muncesc eu ca să-mi iau casă cu două etaje. El a zis că nu glumește și că-mi ia casa… În care locuiesc și astăzi. Mi-a luat mașină, cadouri, aur, bijuterii. Eu nu eram tipul care să accept cadouri.

După 9 luni de zile, am venit în Republica Moldova și ne-am cununat. A fost dorința mea, iar copiii mei au acceptat. Mi-a luat și o altă mașină aici, un Renault Megane. Aveam Fiatul în Italia și Renault-ul aici. Am divorțat și de fostul soț. Această căsătorie am făcut-o din plăcere. Nu m-am gândit ce-o să spună lumea. Pe mine absolut deloc nu m-a interesat ce-o să zică mama sau lumea. Dar n-a zis nimeni nimic”, a dezvăluit Angela.

Moldoveanca spune că italianul era un bărbat adevărat, din toate punctele de vedere. ”Eu m-am îndrăgostit de el ca persoană. M-am îndrăgostit mai mult de creierul lui. Era deștept, manierat și avea o memorie foarte bună. Se purta doar la cinci-șase ace. Sunt alții care sunt bătrâni de la 40 de ani. Alții pot să fie la 100 de ani și să fie activi din toate punctele de vedere. Îi funcționau toate organele. Era un bărbat din toate punctele de vedere. În acești 12 ani și jumătate de viață conjugală noi trăiam aici și în Italia. Am cheltuit o avere cred pe drumurile din Italia si Moldova. La un moment dat și-a descoperit un cancer la corzile vocale pe care l-a operat cu laser. Mulți ani a vorbit doar în șoaptă”, a mărturisit aceasta.

Mario a murit la 94 de ani

Italianul a murit la 94 de ani. Singurul regret al Angelei este că nu a fost lângă soțul ei, atunci când și-a dat ultima suflare. „Unicul regret pe care îl voi purta toată viața în sufletul meu, este că nu am fost ultima seară la el. Mi-a spus îngrijitoarea că a întrebat toată noaptea de mine. Ceea ce mi-a rămas în urma căsniciei este casa, un automobil și pensia de 1700 euro până la sfârșitul vieții mele. Nu regret de nimic”, a conchis Angela Socol.