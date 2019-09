Povestea badantei din Tecuci care a devenit ”prizoniera” unui pervers din Italia: „Nu știu ce să fac! Mi-e frică…”

Am redeschis rubrica fără perdea, despre sex, care răspunde tuturor dilemelor cititorilor CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România. Psihologul Jacqueline a acceptat să stea, din nou, de vorbă cu cititorii fideli și să ofere sfaturi în legătură cu cele mai intime probleme, găsind rezolvare pentru fiecare în parte. (VEZI ȘI: A RĂMAS ÎNSĂRCINATĂ ÎN VAMA VECHE, IAR SOȚUL A DIVORȚAT DE EA INSTANT: ”ȘTIU CĂ SUNĂ CIUDAT, DAR NU AM FĂCUT SEX…”)

“Dragă Jacqueline,

Mă numesc Veronica, am 31 de ani și sunt născută în Tecuci. De 7 ani, lucrez ca «badantă» în Italia, la un bătrân din Napoli. Am grijă de el, îi gătesc, îi spăl, știți voi.

Toate bune și frumoase, numai că, de la o vreme, moșul a început să îmi cam facă ochi dulci. Moș, pentru că are 74 de ani. Mai mult, a început să mă agreseze sexual. Într-o dimineață, vin să îi aduc micul dejun și cafeaua la pat, așa cum îi place lui, și ce să vezi?! Când m-am aplecat în rochița scurtă – cu care eram îmbrăcată – în dreptul patului, a început să mă atingă… acolo.

Mi-a băgat mână la chiloței și a început să își frece degetele de mine. Mă uitam speriată în ochii lui și îl vedeam cum, practic, saliva. Mi-a fost milă de el și nu i-am zis nimic. Doar că, a doua zi, dimineața, ritualul a continuat. Și tot așa.

Nu știu ce să mă fac! Pe de o parte, mi-e scârbă de el, e bătrân și mă simt, oarecum, violată. Pe de altă parte, însă, mi-e frică să îi zic ceva, să nu mă dea afară. Câștig bine la el, vreo 5.000 de euro pe lună. Și ce să mă fac apoi? Dacă mă dă afară? Să mă întorc în România să fac ce? Să mă angajez la supermarket pe 10 milioane pe lună? Dar, repet, nu mă simt bine deloc. De o lună, am coșmaruri, cum mă violează, cum mă atinge, cum salivează pe sânii mei. Doamne ferește! Te rog, ajută-mă cu un sfat”.

Draga mea Veronica,

PLEACĂ DE URGENȚĂ DIN ACEL LOC! Nici nu pot să încep altfel discuția cu tine. După tot ce mi-ai povestit, altceva nu pot să îți spun!!

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, dar chiar și așa tu trebuia să pleci de acolo din prima clipă. Nu ai cum să îi găsești nicio scuză, este clar că lucrurile nu vor înceta, mai ales că tu mi-ai povestit că nu ai încercat în niciun fel să clarifici lucrurile.

E normal să te gândești la ce o să faci de acum încolo. Dacă totuși nu vrei să te întorci în România, îți poți găsi un alt loc de muncă tot în Napoli, poate te-ai obișnuit cu locul și îți este mai ușor să te descurci acolo sau foarte bine îți poți căuta în altă țară. Începuturile sunt întotdeauna grele, însă nu poți tolera un astfel de comportament doar pentru bani.

Ești femeie, ar trebui să îți dai seama cât de mult valorezi și cât de important e respectul în primul rând. Nu te mai culca pe o ureche că nu se termină lumea la job-ul acesta.

Cu siguranță o să găsești ceva care să îți satisfacă interesele mult mai mult, doar că trebuie să te aduni puțin și să începi să cauți. Dar, te rog, fă asta cât mai repede și pleacă de acolo, pentru ca lucrurile să nu degenereze și mai tare… Meriți ceva mult mai bun.

Sper că am reușit să te ajut.

