Dragă Jacqueline,

Sunt Teodora, am 27 de ani și sunt din Iași. Am fost de 1 Mai în Vama Veche și am rămas însărcinată, deși nu am făcut sex. Știu că sună ciudat, dar asta este realitatea. M-am dus cu fetele în acel weekend prelungit în Vamă, doar pentru distracție. Nu aveam nevoie de altceva, pentru că sunt măritată. Soțul meu este plecat din România, lucrează de un an în Danemarca. Revenind, ne-am dus doar să ne distrăm. Și asta am făcut. Ne-am simțit foarte bine.

Este adevărat, am băut câteva beri și câteva shot-uri de tequila, dar nu atât de mult încât să nu îmi amintesc dacă aș fi făcut sex cu cineva. Plus că sunt o femeie fidelă, așa am fost toată viața. Ajunsă acasă, am avut o mare surpriză. Mi-a întârziat ciclul și, după vreo două săptămâni, am intrat la bănuieli și am decis să îmi fac un test de sarcină. Și ce să vezi?! Pozitiv. Am mai făcut încă unul, și încă unul, și încă unul. Toate pozitive. Între timp, am fost și la ginecolog și rezultatul a fost același: Sunt gravidă! Cum se poate așa ceva? Chiar nu îmi explic.

Am căutat pe google și am găsit fel de fel de aberații. Cum că aș putea rămâne însărcinată pentru că am făcut baie în mare. Sau, altă variantă, că aș fi fost drogată. Că mi-ar fi pus cineva în băutura «drogul violului» sau cum se cheamă. Chiar nu știu ce să mă fac. Sunt disperată! I-am spus soțului meu totul, i-am explicat cum îți explic și ție acum, dar Marian nu a vrut să audă. Mi-a zis că bagă divorț și că toată familia lui a avut dreptate, că sunt o târâtură. Chiar nu știu ce să mă mai fac. Este oare prea târziu acum să fac întrerupere de sarcină? Sau ce să fac?! Te rog, ajută-mă, sunt disperată.

Dragă Teodora,

După ce am citit mesajul de la tine, îți spun sincer, dacă eram în locul soțului tău, nici eu nu te-aș fi crezut. Dar Slavă Domnului că nu sunt… Glumim puțin, pentru că asta este o situație destul de complicată. De fapt, foarte complicată. Una dintre variantele la care te-ai gândit, cea cu drogurile în pahar, ar putea explica situația în care te afli. Cealaltă, din punctul meu de vedere este o aberație, câte femei ai văzut tu însărcinate după ce au făcut o baie în mare? Și pe bună dreptate, dacă i-ai spus asta soțului tău te-ai afundat și mai mult în probleme.

Cât despre cealaltă variantă, sfatul meu este să mergi la un doctor ginecolog să îți mai faci câteva teste și poate chiar și analize de sânge. Așa o să vezi clar dacă varianta asta trebuie sau nu luată în calcul. O să îți liniștești și soțul și în primul rând pe tine. În momentele astea tu ești cea mai importantă. Nu bădăranul de Marian care nu are încredere în tine și îți mai adresează și cuvinte urâte.

Asta este o altă chestie pe care vreau să o discut cu tine. Nu ai cum să îi permiți celui pe care îl numești soț să aibă părerea asta despre tine. Chiar dacă ai greșit, atunci când într-un cuplu intervin jignirile la modul acesta, nu mai are rost să vă pierdeți timpul unul cu celălalt. Așa că te sfătuiesc și în această problemă să te gândești mai bine pe cine ții lângă tine.

Revenind la problema cea mai mare, ți-am explicat. Fără aceste analize nu ai de unde să știi exact cum stau lucrurile. Iar despre copil, el este singurul nevinovat în această încurcătură. Indiferent de ce s-a întâmplat, acum el există. Și nu cred că tu ai dreptul de a alege dacă să trăiască sau nu. Lucrurile mereu se întâmplă cu un scop, iar dacă Dumnezeu a vrut să ți-l dăruiască a știut El de ce. Iar dacă Marian al tău în continuare are aceeași părere, sunt atât de multe femei singure, care își cresc copiii singure, nici n-ai idee. Am foarte multe cazuri. Dar cu siguranță cineva are ceva mai bun rezervat pentru tine!

Sper că am reușit să te ajut!

