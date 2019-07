Ex-ul și actualul Biancăi Drăgușanu s-au văzut pentru prima dată. Întâlnirea de gradul 0 s-a petrecut la unul dintre cele mai grandioase evenimente care a avut loc recent, în Capitală: Miss Fashiontv Europe 2019. După ce s-a aflat, în premieră, față în față cu Alex Bodi, celebrul designer Cătălin Botezatu a făcut mărturisiri savuroase, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE ȘI: BIANCA, SUPER-PROVOCATOARE LA PLAJĂ ȘI CU UN HUBLOT DE 25.000 € PE MÂNĂ!)

”Miss Fashiontv Europe 2019″ i-a adus laolaltă pe fostul și actualul iubit al Biancăi Drăgușanu. Pentru prima dată, Cătălin Botezatu și Alex Bodi au dat ochi în ochi. (NU RATA: SENZAȚIONALUL DD A APĂRUT CU BENTLEY-UL LA PLAJĂ!)

“Cred că te saturi de atâta ciorbă… mai vrei și friptură”

La finalul show-ului de modă, Bote a vorbit, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România, despre musculosul alături de care Bianca Drăgușanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

”Tare, n-am știut. E aici? N-am știut cum îl cheamă pe băiatul acesta. Ce să zic, au venit și ei să se uite la alte fete. S-or fi săturat și ei. (…) Pe Alex nu l-am văzut , dar mi se pare un băiat OK. La 33 de fete venite din toată Europa, eu zic că e firesc să vii să te uiți la fete. Cred că te saturi de atâta ciorbă… mai vrei și friptură. E normal că vii la un concurs de Miss Europe și sunt prezentări de modă cu femei. În seara asta au fost vreo 100 de femei. E normal!”, a spus Cătălin Botezatu.

Mai mult decât atât, cel mai vestit designer din România a comentat, în stilul caracteristic, relația presărată cu momente tensionate dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. (CITEȘTE AICI: IUBITUL SEXOASEI DE LA ”FERMĂ” A FOST LOGODIT CU OTILIA BILIONERA!)

”Așa e Bianca. Dacă nu face asta, relația parcă nu are sens, devine monotonă. Ei nu-i place și nici mie nu-mi place monotonia în cuplu. Dacă nu îi pune puțină sare și puțin piper pe rana bărbatului de lângă ea, nu-i relație. Lasă! Și lui îi place”, ne-a mărturisit Cătălin Botezatu.

Sfaturi pentru Alex Bodi!

”Ce sfat să-i dau?! Să aibă răbdare, că în rest viața e frumoasă lângă ea. Are o piesă de valoare. Are o piesă pe care mulți și-o doresc. Bine cizelată, bine sculptată de un adevărat mentor și designer. Să aibă grijă de ea, că este o fată bună, o mamă extraordinară. Ea are multe calități. Unii poate o văd altfel, mai nebună, dar Bianca are multe calități. Merită să fie iubită și oferă iubire în felul ei”, i-a transmis Cătălin Botezatu lui Alex Bodi prin intermediul site-ului nr.1 din România.

Foștii iubiți ai Biancăi, prezenți la party!

Nu doar Cătălin Botezatu, care a fost responsabil cu prezentările de modă din cadrul ”Miss Fashiontv Europe 2019”, a fost prezent la party-ul monden care a avut loc în unul dintre cele mai renumite localuri din zona de nord a Capitalei, It Cucina by Bonton Palace. Printre invitații de seamă s-au numărat și frații Tate, Tristan și Andrew, care au preferat discreția și s-au așezat la una dintre mesele ce se aflau în zona de interior a renumitei locații. Iar, ca tacâmul să fie complet, la doar doi pași distanță s-a aflat și bărbatul cu care Bianca are o minunată fetiță. Victor Slav a petrecut în cadrul altui eveniment, în una din sălile renumitului restaurant. (NU RATA: IUBITUL SEXOASEI DE LA ”FERMĂ” A FOST LOGODIT CU OTILIA BILIONERA!)

București, capitala europeană a modei!

Peste 100 de modele internaționale, designeri, stiliști și personalități ale modei de pe tot mapamondul au fost prezenți la Fashion Week pentru aniversarea a 22 de ani de Fashiontv, în cea mai exclusivistă zonă din București. (VEZI ȘI: IUBITUL MILIONAR AL SIMONEI HALEP, IMPLICAT ÎNTR-UN PATRULATER AMOROS CU O ȘTIRISTĂ DE LA DIGI ȘI…)

Cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la înființarea renumitei televiziuni dedicată modei, Fashiontv a organizat, la It Cucina by Bonton Palace din București, un eveniment grandios dedicat modei și frumuseții. Pe parcursul a trei zile, reunite sub titulatura Fashion Week by Fashiontv, peste 100 de modele din toată Europa au participat la cel mai important concurs de frumusețe, Miss F Europe, și au prezentat colecții semnate de designeri internaționali și branduri de top.

Juriul concursului a fost format din Președintele și Fondatorul Fashiontv, Michel Adam, producători de film din Hollywood, precum și din reprezentanți ai celor mai importante agenții de modele din lume. Câștigătoarea marelui titlu de Miss F Europe, frumoasa romancă Sabrina Bujoreanu, a primit o bijuterie exclusivistă în valoare de 20.000 de euro de la Casa Mouawad. (NU RATA: TOP 10: CELE MAI MINCINOASE VEDETE DIN ROMÂNIA. CU CE NE-AU PĂCĂLIT BIANCA DRĂGUȘANU, ANDREEA MARIN, ȘTEFAN BĂNICĂ JR, ANTONIA ȘI ALEX VELEA)

