Povestea bărbatului care s-a pensionat după 26 de ani de concedii medicale! „Am inventat tot ce mi-a venit în minte”

Povestea bărbatului care s-a pensionat după 26 de ani de concedii medicale! Carlo Cani, un italian în vârstă de 60 de ani a reuşit să fenteze compania miniera din Sardinia unde s-a angajat în 1980. Acesta a ieşit la pensie, însă fără să lucreze nici măcar o zi întreagă în subteran. În cadrul unui interviu a dezvăluit cum a reuşit.

Povestea lui Carlo Cani a stârnit revoltă în rândul italienilor. Bărbatul a beneficiat de pensie întreagă, deşi timp de 26 de ani a stat în concediu medical invocând diferite probleme de sănătate, precum afecţiuni ale ochilor cauzate de praful de cărbuni, amnezie, hemoroizi, faptul că suferă de claustrofobie, iar lista poate continua.

CITEŞTE ŞI: BANI ÎN PLUS LA PENSIE. VESTEA CEA MARE PENTRU MULȚI PENSIONARI

Bărbatul a reusit sa trăiască în acest fel 26 de ani cu complicitatea medicilor. Carlo Cani a declarat în cadrul unui interviu pentru publicaţia La Stampa faptul că, de cele mai multe ori stătea acasă şi asculta jazz.

„Am ajuns la vârsta pensionării fără să muncesc cine știe ce. Am urât să muncesc în subteran. Din prima clipă am înțeles că viața printre cărbuni nu este pentru mine. Așa că am inventat tot ce mi-a venit în minte, mă loveam intenționat la deget pentru că nu puteam să lucrez cu el umflat. Cu alte ocazii îmi frecam ochii cu praf de cărbune. Pur și simplu nu-mi plăcea să muncesc, mai ales nu în mină”, a spus, cu sinceritate, Carlo Cani.

Vârsta de pensionare în Uniunea Europeană

Vârsta medie de pensionare pentru bărbați și femei din Uniunea Europeană este de 65 de ani, după cum se dorește și în România. Astfel, până în anul 2030, Ministrul Muncii promite că vom ajunge la standarde europene, din acest punct de vedere.

Potrivit datelor comunicate de Consiliul European, media de 65 de ani poate fi întâlnită și în țările: Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Slovenia.

Țările cu cele mai mari vârste de pensionare din Uniunea Europeană sunt: Germania cu 65,6, Grecia cu până la 67 de ani, Irlanda cu 66, Islanda și Italia cu 67, Portugalia cu 66,5 și Suedia cu până la 67 de ani.