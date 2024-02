Povestea bizară a lui Heinz, cel mai ciudat milionar! Și-a făcut averea impresionantă căutând prin gunoaie: „Oamenii sunt risipitori” 

Heinz B. este un pensionar de 80 de ani din Darmstadt, landul german Hessa, și este considerat cel mai ciudat milionar din Germania. De când se știe acestea scotocește prin gunoaie, iar singurele resurse pe care le folosește în viața de zi cu zi provin de acolo. Însă, deși mănâncă din gunoaie, Heinz nu este un cerșetor și chiar are o avere impresionantă. Acesta deține 10 case și mai mult apartamente, pe care le închiriază și din care scoate bani frumoși.

Pensionarul care caută prin gunoaie a devenit milionar, iar povestea sa bizară a uimit pe toată lumea. Deși are mulți bani și o avere impresionantă, Heinz preferă să ducă o viață simplă, fără cheltuieli, exploatând gunoiul pe care alții îl aruncă. Așa a reușit să devină milionar și spune că rețeta sa este una de succes, însă admite că nu poate să fie urmată de toată lumea.

Viața pe care Heinz o duce intrigă multă lume. Pensionarul își petrece toată ziua scotocind prin gunoaie, chiar dacă are o avere impresionantă. Singurele cheltuie majore pe care acesta le-a făcut sunt un laptop și abonamentul la internet. În rest, lunar mai plătește mai puțin de 5 euro pe mâncare și cam atât. Astfel, pensionarul a reușit să adune o avere impresionantă pe care a investit-o în imobiliare.

„Trăiesc cumpătat, așa am fost învățat! Nu am telefon mobil, asta m-ar costa 10 euro în plus pe lună! Nici măcar 5 euro pe lună nu cheltuiesc pe mâncare. Poate îmi cumpăr niște ulei de gătit sau altceva dacă rămân fără.

Dar cea mai mare parte din mâncarea mea o găsesc la gunoi. Oamenii sunt risipitori și aruncă suficient de multă hrană, cât pentru o întreagă familie! De exemplu, cumpără un pachet de cârnați, mănâncă unul și pur și simplu aruncă restul”, declara Heinz.