Povestea cutremurătoare a lui Nea Mihai. Locuiește în gară și mai are doar câteva zile de trăit, în dureri cumplite

În urmă cu câteva zile, un bărbat l-a întâlnit pe Nea Mihai într-o gară. Văzându-l căzut de pe banca pe care dormea, a sărit să-i dea o mână de ajutor. În timp ce vorbea cu bietul om, a descoperit povestea sa cutremurătoare, pe care a postat-o pe rețelele de socializare.

Un bărbat a venit în gară pentru a-și întâmpina un prieten. La un moment dat, a auzit un strigăt de durere din partea unui individ care, tocmai, picase de pe banca pe care dormea. L-a ajutat să se ridice, moment în care Nea Mihai i-a spus că nu va apuca dimineața. Nemâncat, fără casă, fără familie și cu o tumoră malignă descoperită mult prea târziu, bărbatul de 60 de ani își aștepta sfârșitul, chiar dacă iubește viața.

„Domne.. mă vedeți? Am muncit și am dat tuturor atunci când mi-au cerut. Nu am crezut vreodată că o să ajung al nimănui! Am ajuns aici cu greu, nemâncat de ieri, n-am chef de nimic, nici măcar de viață. Doctorii au zis că mai am una sau două luni, atât! Ce le-am făcut de mă zoresc, nu știu. Și cât iubesc viața asta!”, i-a spus Nea Mihai.