Povestea cutremurătoare a unui bărbat. Femeia pe care urma să o ceară în căsătorie a fost spulberată de o mașină

Scott Riley a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor care a devenit viral în scurt timp. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața lui s-a schimbat radical. Și-a pierdut ființa iubită într-un accident rutier. Ce avea în plan să facă Scott, dacă nu îl împiedica moartea partenerei sale?

Darcy-Jaine Hopwood, iubita lui Scott Riley, a fost lovită mortal de o maşină, la puţin timp după ce plecase de la nunta unei prietene, în Borneo, Melbourne. La doar câteva ore de la moartea ei, Scott a postat pe Facebook un mesaj cutremurător.

„Te rog, CITEŞTE şi DĂ MAI DEPARTE! FĂ-O! Mă adresez tuturor când spun că trebuie să-ţi tratezi jumătatea ca fiind regi sau regine. Fă-o pentru mine! Pentru că eu nu mai pot s-o fac… În zorii zilei, în timp ce pregăteam surpriza de Ziua Îndrăgostiţilor pentru iubirea vieţii mele, am primit un telefon. Mi s-a spus că n-o voi mai vedea niciodată pe această fată minunată! NICIODATĂ! Fusese luată de lângă mine şi acum era alături de Dumnezeu.

Nu mă aşteptam la asta. Urma să plecăm în Europa peste zece zile şi aveam de gând să-i cer mâna. Planificasem în cele mai mici detalii cum să ne trăim viaţa împreună. Acum, stau şi-mi petrec Ziua Îndrăgostiţilor singur. Jumătatea ei de pat este goală şi nu-mi doresc decât s-o mai pot strânge în braţe pe iubirea vieţii mele şi să-i spun că este în siguranţă cu mine.

Preţuieşte dragostea pe care o ai în viaţa ta, ai grijă de ea şi bucură-te de ea! Fă-o pentru mine, te implor. Când am plecat, i-am sărutat buzele, dar nicio clipă nu m-am gândit că o făceam pentru ultima dată. Te iubesc, Darcy”, a scris bărbatul.

Mesajul cutremurător al lui Scott a devenit viral

Scott şi-a încurajat prietenii să răspândească mesajul, pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Acesta a fost distribuit, de la începutul săptămânii până în prezent, de peste 40.000 de ori, iar numărul creşte.

