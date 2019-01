Povestea cutremurătoarea a lui Annie. Ajunsese să cântărească 28,5 kilograme și a fost salvată de un aliment considerat o minune a gastronomiei

Povestea cutremurătoarea a lui Annie Windie, o tânără din Anglia, care s-a luptat mulți ani cu anorexia a făcut înconjurul lumii. În cadrul unui interviu, ea a povestit că, la un moment dat, a ajuns să cântărească 28,5 kilograme și a fost salvată de un aliment considerat o minune a gastronomiei. În prezent, ea este complet vindecată de această boală teribilă.

Coșmarul lui Annie Windie, originară din Derbyshire, a început pe când avea 15 ani când în organismul ei s-a instalat maladia înfiorătoare. Anorexia a transformat-o enorm și a ajuns să cântărească 28,5 kilograme. În cei cinci ani cât s-a luptat cu boala, ea a fost internatăde cel puţin cinci ori, fiind în pericol să moară. În cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la The Sun, tânăra a dezvăluit cum ciocolata a scăpat-o de inaniţie. Este vorba de ciocolată – un aliment considerat de mulți o minune a gastronomiei.

“Am fost de-a dreptul nebună să mă gândesc că o bucată de ciocolată mi-ar putea aduce aşa multe kilograme în plus, dar în ziua aceea am avut revelaţia că alimentele nu sunt atât de înspăimântătoare” ,a declarat Annie Windie pentru The Sun.

Povestea ei a devenit cunoscută după ce tânăra a făcut publice câteva imagini din acea perioadă a vieții sale. Conform informațiilor apărute, a fost diagnosticată cu anorexie în 2012, iar colegii de şcoală au hărțuit-o des pentru cum felul în care arăta. Șocant este că… timp de cinci ani Annie a mâncat doar o felie de pâine cu gem pe zi.

“Am fost atât de rău, încât am ajuns de nenumărate ori la spital sub riscul unui infarct. Cântăream puţin peste 28 de kilograme (…), Nu puteam fi aproape de mâncare, dacă aveam de gând să mănânc, alegeam un toast cu gem sau mâncăruri gata preparate pentru a evita caloriile”, a mai povestit tânăra din Anglia.

Ea a depășit de ceva vreme perioada de recuperare a anorexiei și este complet schimbată. Cele mai frumoase dovezi în acest sens sunt postate de Annie Windie pe contul ei oficial de Instagram.