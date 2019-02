Povestea de viață a lui ”Jardel” din Iași: ”Uneori plânge pentru că unii oameni sunt răi și își bat joc…”

Un strigăt de ajutor a fost postat pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Iași dacă…”. Un bărbat de 37 de ani are o povestea de viață dureroasă și poate fi scos din această perioadă dificilă a vieții sale de oameni cu suflet.

Îl cheamă Olteanu Jorj, zis Jardel. Are 37 de ani, iar viața nu a fost ușoară pentru el. A trăit la casa de copii, iar acum hoinărește și doarme pe unde apucă. Unul dintre cei care îl văd în fiecare zi a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care încearcă să facă un apel la oamenii cu suflet. Dorște ca ”Jardel” să fie ajutat, eventual luat în spațiu pentru a putea să își facă un buletin de identitate.

”Inchide ochii pentru o clipă si imagineaza-ti cum e sa dormi pe strazi…

L-am cunoscut pe „Jardel” in autogara Codreanu! Spală masini si face alte lucruri marunte,pentru a-si mentine existența… cand vine seara,el nu pleaca acasa, pentru ca nu are o casa… hoinareste pe strazi si doarme pe unde apuca😢a doua zi o ia de la capat in autogara Codreanu…

Cand ii este prea frig se adaposteste pentru cateva minute in locul in care lucrez… uneori plange pentru ca unii oameni sunt rai si isi bat joc de el… i-am ascultat sutele de povesti triste prin care a fost nevoit sa treaca de-a lungul anilor… nu pot decat sa-l ascult si sa-l ajut cu ceva de mancare uneori, atat cat imi permite bugetul.

Nu doreste decat ca cineva sa-l ia in spatiu pt a-si face buletin(are doar certificat de nastere) ca sa poata sa se angajeze undeva ,ulterior sa-si poata permite sa plateasca o chirie…

Este un baiat cuminte, harnic si… foarte trist😢

Numele lui este Olteanu Jorj, are 37 ani si a crescut intr-o casa de copii

Daca cineva cu suflet mare il poate ajuta, poate fi contactat la nr de tl 0746690133

Haideti sa nu fim indiferenti!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Iași dacă…”