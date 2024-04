Povestea de viață înduioșătoare a pictorului Vasile Mureșan, la Chefi la Cuțite. Concurentul de la Antena 1 a crescut într-un orfelinat

Pictorul Vasile Mureșan s-a aflat printre concurenții ediției nr. 9 Chefi la Cuțite, seara trecută. Cel cunoscut și drept Murivale nu doar că a gătit un preparat special, ci a și oferit frânturi din povestea sa de viață. Pictorul român, acum în vârstă de 72 de ani, a dezvluit că a crescut la orfelinat. Vezi mai jos povestea sa!

Pictorul Vasile Mureșan – Murivale a venit, în sezonul 13, să le gătească juraților un preparat special. De altfel, concurentul de la Chefi la Cuțite are o poveste de viață înduioșătoare, dar care l-a determinat să își urmeze pasiunea pe care o are, de altfel, și în prezent.

Sezonul 13 i-a întâmpinat pe telespectatori, dar și pe jurați nu doar cu preparate culinare inspirate din multe culturi, ci și cu povești de viață înduioșătoare și cutremurătoare. În ediția care a rulat seara trecută, telespectatorii l-au putut urmări pe pictorul Murivale.

Vezi și SÂNZIANA NEGRU ȘI LAURA GIURCANU AU SURPRINS LA CHEFI LA CUȚITE CU UN PREPARAT INSPIRAT DIN AMERICA EXPRESS. CUM AU REACȚIONAT CEI PATRU JURAȚI

Citește și POVESTEA CUTREMURĂTOARE A LUI FLORIN MIHUȚ, CONCURENTUL DE LA CHEFI LA CUȚITE. A RĂMAS ÎN SCAUNUL CU ROTILE, DUPĂ UN ACCIDENT DE MOTOR: „ÎMI DOREAM SĂ NU MAI FI TRĂIT”

Vasile Mureșan este artist vizual și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. De la vârsta de 21 de ani, Murivale trăiește doar din pasiunea sa, și anume pictura. Din biblioteca sa de artă fac parte peste 12.000 de lucrări cu semnătură proprie. Concurentul de la Chefi la Cuțite s-a născut în Arcalia, un sat din Bistrița Năsăud. Din clasa a II-a, Murivale a crescut într-un orfelinat. Tot acolo și-a descoperit deschiderea către pictură. Visa încă de mic să ajungă pictor, iar dorința i s-a îndeplinit.

„Mă numesc Vasile Mureșan Murivale, sunt artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, un artist cunoscut în România, un artist de patrimoniu. Trăiesc de la 21 de ani doar din picture și am făcut peste 12.000 de lucrări, adică o bibliotecă de artă valoroasă. Trăiesc din pictură. Am început să pictez de mic. Sunt născut într-un sat din Bistrița Năsăud, foarte cunoscut, în Arcalia.

Acolo am făcut clasa I, din clasa a II-a am crescut într-un orfelinat și din acel orfelinat eu am prins drag de cultură. Dacă stai la sat, biserica te mănâncă și nu te poți dezvolta liber cu viziune. Fiind dintr-o familie numeroasă, mama a rămas văduvă cu 8 copii la 38 de ani. Un unchi a insistat să mă ducă la o casă de copii și acolo îmi plăcea foarte mult să merg la cercul de pictură și să visez că voi face cândva pictură”, a mărturisit pictorul Vasile Mureșan, la Chefi la Cuțite.