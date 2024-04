Povestea cutremurătoare a lui Florin Mihuț, concurentul de la Chefi la Cuțite. A rămas în scaunul cu rotile, după un accident de motor: „Îmi doream să nu mai fi trăit”

Florin Mihuț (28 de ani) este unul dintre concurenții de la Chefi la Cuțite care și-a expus povestea de viață în fața juraților și a telespectatorilor. În urmă cu câțiva ani, a suferit un accident de motor în urma căruia a rămas imobilizat în scaunul cu rotile. Însă, acest aspect nu l-a împiedicat, în timp, să ajungă sportiv de performanță. Vezi mai jos povestea participantului din show-ul culinar de la Antena 1.

Florin Mihuț a venit la Chefi la Cuțite pentru a-și arăta talentul în lumea culinară. A pregătit un preparat cu totul special pentru cei patru jurați, și anume Shakshouka. Este o specialitate din bucătăria africană. De altfel, tânărul de 28 de ani a vorbit deschis despre o problemă de sănătate și, implicit, de viață pe care a întâmpinat-o. Totul a început în anul 2019, când concurentul de la Antena 1 a suferit un accident de motor. Nu și-a putut imagina cum a avut loc accidentul, mai ales că, susține el, nu a avut viteză.

Vezi și OTILIA BILIONERA A MERS LA CHEFI LA CUȚITE SĂ-ȘI IMPRESIONEZE SOACRA! CE I-A REPROȘAT SOȚULUI EI TURC, ÎN FAȚA TUTUROR

Florin Mihuț a vorbit deschis despre situația pe care a întâmpinat-o. În urmă cu cinci ani, a suferit un accident rutier în urma căruia a ajuns în scaunul cu rotile.

„În anul 2019, într-o vară, am făcut un accident de motocicletă și am rămas imobilizat în scaun cu rotile. Am căzut într-o curbă, nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut nici viteză mare, m-am lovit cu spatele de parapet, mi-am secționat coloana și de atunci viața mea s-a schimbat.

M-am gândit că mai bine muream, îmi doream să nu mai fi trăit pentru că mă chinuiam și atunci care e scopul meu aici? Să mă chinui pe mine și pe alții? Acceptarea a fost cea mai grea pentru că nu vrei să accepți scaunul cu rotile. Eram dansator, iar faptul că nu pot merge m-a ucis. Tot ce făceam ținea de picioare. Nu mai puteam să fac nimic din ce făceam înainte. Prima jumătate de an a fost mai grea, până mi-am dat seama că există viață și așa”, a povestit concurentul.