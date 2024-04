Evelyn Balu, concurenta de la Antena 1 cu o poveste de viață cutremurătoare! Jurații de la Chefi la Cuțite au rămas șocați: „Am fost aruncată pe geam de către soț” + „A spus că va face crimă”

Evelyn Balu este una dintre concurentele acestui sezon Chefi la Cuțite. Tânăra în vârstă de 31 de ani, din Satu Mare, i-a emoționat pe cei patru jurați de la Antena 1 cu povestea de viață cutremurătoare. Tânăra se află în proces de divorț și a ajuns victima violenței domestice. Atenție, urmează detalii care pot afecta emoțional!

Concurenta în vârstă de 31 de ani, din Satu Mare, a mărturisit că se află în plin proces de divorț. Ajunsese victima violenței domestice, iar viața i-a fost pusă într-un real pericol. Povestea de viață a fost expusă în ediția care a rulat de 1 aprilie la Antena 1.

Evelyn Balu și-a deschis sufletul în fața juraților și a telespectatorilor, vorbind deschis despre experiențele pe care le-a îndurat. Tânăra în vârstă de 31 de ani se află în proces de divorț. Chef Alexander Sautner a întrebat-o pe concurentă de la ce vârstă a ales să se căsătorească, iar de acolo au început confesiunile. Concurenta este mămică a doi copii. Anul trecut, pentru că nu a mai suportat tratamentul la care era supusă, participanta de la Antena 1 a decis să pună „stop!”. A dezvăluit că a fost aruncată pe geam de soț, amenințând că va face crimă.

„Sunt în curs de divorț, sunt mama a doi copii. Câțiva ani a fost bine după ce m-am căsătorit, dar după lucrurile s-au schimbat. Anul trecut s-a ajuns în situația în care n-am mai putut suporta violența domestică. Am fost aruncată pe geam de către soț. Am avut un an greu, dar am depășit. Și le mulțumesc părinților mei că m-au încurajat și că sunt alături de mine, fiindcă era foarte greu altfel. Niciodată nu m-am gândit că vrea să mă distrugă. Când am conștientizat că trăiesc într-o relație toxică era deja târziu pentru că nu mai aveam puterea să pun stop. Mă amenința că el va face crimă pentru familia lui. Mi-a spus că nu se va alege nimic de mine pentru că nu sunt în stare de nimic”, a spus concurenta.