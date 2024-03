Povestea de viață a lui Radu Mateescu de la Chefi la Cuțite. Sportivul a fost operat de 49 de ori în 8 luni

O nouă ediție plină de emoție la Chefi la Cuțite! Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au rămas plăcut surprinși să asculte poveștile de viață ale concurenților și să guste din preparatele lor. Printre cei care au pășit pragul showului culinar de la Antena 1 se numără și Radu Mateescu și Cătălin Obretin. Cei doi sportivi de performanță i-au impresionat pe jurați datorită preparatului gătit și adus în fața tuturor! Unul dintre ei a fost la un pas să-și piardă viața în urma unui accident cumplit.

Radu Mateescu și Cătălin Obretin au fost prezenți la Chefi la Cuțite, în ediția de seara trecută. Ușile s-au deschis, iar cei doi foști mari sportivi și-au făcut apariția, luându-i prin surprindere atât pe jurați, cât și pe telespectatori. Cei patru chefi au rămas uimiți atunci când au auzit că preparatul prezentat și gustat de ei este făcut de doi concurenți. N-a durat mult timp, căci Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu și-au dat seama și că este vorba despre sportivi de performanță.

Aceștia și-au expus povestea de viață în fața telespectatorilor. Cătălin (34 de ani) are șase recorduri naționale și titlul de Maestru al sportului. La rândul său, Radu Mateescu are 10 ani de când practică polo și 2 ani de când face lupte. Ambii sunt sportivi de performanță. Doar că, Radu Mateescu a trecut printr-o cumpănă îngrozitoare. A suferit un accident, s-a luptat să trăiască și a fost nevoit să renunțe la sport. Când aproape nimeni nu-i mai oferea vreo șansă, iată că sportivul s-a ridicat în picioare și a continuat să lupte pentru visul și pasiunea sa.

Radu a fost aproape să-și piardă picioarele după un accident foarte grav, de acum 7 ani. Viața i-a fost pusă în pericol după ce mașina pe care o conducea s-a izbit frontal cu un alt vehicul condus de un șofer care circula din sens opus cu 150 km/oră. În doar 8 luni, acesta a suferit nu mai puțin de 49 de intervenții chirurgicale.

„Pe 14 ianuarie 2017 am avut un accident grav de circulație, undeva la 1% șanse să îmi păstrez picioarele și 10% să trăiesc. Trebuia să am amputate picioarele. Un individ a intrat din sens opus în mine cu 150 km/h, iar eu aveam 80 km/h. Ne-am ciocnit frontal.

Am avut la 49 de intervenții chirurgicale în 8 luni. Am făcut 13 ore de kinetoterapie pe zi. Sunt recunoscător doctorului ortoped care m-a operat pentru că el a crezut în șansa mea, în timp ce kinetoterapeutul spitalului refuza să facă kineto cu mine. Zicea că în afară de șah și table nu o să fac nimic altceva. Și uite-mă aici, am crezut în mine”, a povestit Radu.