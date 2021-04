Povestea dramatică a unei femei bolnave de cancer „Mama a refuzat să-mi doneze sânge”

Daniela, o asistentă medicală, rezidentă la Milano, se confruntă cu cea mai grea perioadă din viața ei. Femeia a fost diagnosticată cu cancer, iar pentru a putea învinge boala are nevoie de ajutorul unuia dintre părinții săi.

Acest lucru pare aparent simplu într-o lume normală, însă, Daniela s-a confruntat prima dată cu identificarea celor ce i-au dat viață. Asta pentru că ea a fost dată spre adopție când era doar un copil.

În vârstă de 47 de ani, Daniela Molinari, mama a unei fetițe de 9 ani, este disperată să o găsească pe mama ei biologică pentru a primi sânge.

Daniela a fost lăsată de mama ei la un orfelinat din localitatea Como, în Lombardia, apoi o familie a adoptat-o. Până în urmă cu circa două luni de zile, Daniela nu și-a căutat niciodată mama biologică și n-a fost interesată să știe cine este, dar fiind bolnavă de cancer și descoperind un tratament experimental care i-ar putea salva viața, însă pentru care avea nevoie de o donație de sânge din partea femeii care a adus-o pe lume, a fost nevoită să încerce să dea de urma ei.

Așa, Daniela a început lupta pentru viață. A început să trimită mesaje în presa locală initial, textul fiind preluat de toate publicațiile. Apoi a depus o solicitare și la Tribunalul din Como pentru a fi ajutată în acest sens.

Tratamentul experimental funcționează pe baza cartografierii ADN-ului unui părinte.

„Nu-i cer femeii care m-a adus pe lume să-mi spună cine este, nici să o cunosc, dacă ea nu dorește asta. Îi cer doar să se supună unei prelevări de sânge care mi-ar putea salva viața”, spunea femeia în mesajul ei.

Mama biologică a refuzat s-o ajute

În urmă cu câteva zile, Daniela a fost convocată la Tribunalul din Como pentru a înștiința-o că mama ei biologică a fost găsită. Aceasta are acum în jur de 70 de ani și are alți fii și nepoți, au mai informat-o cei de la tribunal, dar a refuzat să-și doneze sângele pentru a salva viața fiicei sale.

„Am înțeles că citise mesajele mele și s-a recunoscut în poveste, deci se aștepta să fie sunată, dar nu a acceptat să se supună prelevării de sânge. Sunt fără cuvinte, e incredibil”, a declarat apoi Daniela.

„Mă întreb cum dormi tu noaptea, cum poți trăi știind că ai negat, fără să stai pe gânduri, ceea ce ți s-a cerut: o prelevare de sânge sub complet anonimat, organizat după regulile tale și voința ta, care nu ar schimba cu nimic situația din actuala ta viață, pentru că nimeni nu ar ști. Și mie mi-ar permite să-mi cresc fetița, care are doar 9 ani și are dreptul să o aibă pe mama ei alături”, a mai adăugat Daniela.

Cu toate acestea, Daniela a ținut să-I transmită un mesaj femeii ce i-a dat viață.

„De când eram copil, te-am apărat mereu spunând că îți eram oricum recunoscătoare fiindcă ai ales să-mi dai viață. Dar acum m-ai distrus complet din punct de vedere emotiv, îmi iei în mod conștient și cu luciditate aceeași viață pe care atunci ai decis să mi-o dai. Încă mai sper să te răzgândești asupra deciziei tale, Tribunalul e pregătit oricum să te ajute”, a încheiat Daniela mesajul către mama ei.