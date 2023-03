Povestea emoționantă a celor trei frați din Filiași. ”A vrut să își ajute mama să mai facă un ciubuc”

Poveste celor trei frați din Filiași a devenit virală pe rețelele de socializare și nu numai. Oamenii cu suflet încă mai există, iar bucuria de pe chipul celor mici este dovada vie că micile gesturi valorează enorm.

Cu ajutorul unei asociații non-profit, viața oamenilor nevoiași din Filiași s-a schimbat în bine. De această dată, este vorba despre trei frați, frați ce sunt nedespărțiți și care au atras atenția oamenilor cu suflet. Trăiesc de pe o zi pe alta și se chinuie să-și ajute părinții, așa cum pot. Au o vârstă fragedă, iar puterilor lor fizice sunt limitate, însă, nu ezită să pună „osul la treabă” atunci când vine vorba de 1 leu în plus, ori de o bucată de pâine.

Cei trei frați din Filiași trăiesc de pe o zi pe alta

Deși sunt obișnuiți să primească ceva de mâncare, în schimbul vreunui serviciu, oamenii nu pot trece cu vederea inocența pe care, încă, o păstrează în privire copiii. Un cetățean cu suflet și-a ”blindat” buzunarele cu bomboane pentru cei mici și le-a făcut o bucurie de zile mari.

Nea Cristi, cel care le face poftele atunci când are ocazia, a fost întâmpinat cu îmbrățișări și mulțumiri din partea celor trei frați. Imaginea de pe Facebook, arătând cât de fericiți sunt cei mici, a devenit virală pe rețelele de socializare.

”O altă zi cu peripeții! Mi-am umplut buzunarele cu bombonele pentru cei mici, este plăcerea lor și nu o voi evita. Poate că nu sunt cele mai sănătoase, dar aduc bucurii cât pentru un an întreg. La ieșire am fost întâmpinat cu îmbrățișări și glasul pițigăiat al Andreei: “Nea Cristi, uite ce am pățit aici!”