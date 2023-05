Povestea emoționantă a lui Olya și Valera, copiii care au fugit din Ucraina și au ajuns în semifinalelele Românii au talent

Olya (10 ani) și Valera (15 ani) au fugit din calea războiului din Ucraina și au ajuns pe scena Românii au Talent 2023, însă puțini sunt cei care le cunosc povestea de viață. Copiii ucraineni au ajuns în semifinala show-ului după ce au primit Golden Buzz de la Andra.

Alături de mama lor, cei doi frați ucraineni au fugit din cale războiului din Ucraina și au ajuns în România. Pasionați de acrobație aeriană, micuții au continuat să viseze cu ochii deschiși. Înainte de izbucnirea războiului, Olya și Valera erau cunoscuți pentru reprezentațiile de nota 10 de la circul de stat din orașul Herson.

Povestea emoționantă a lui Olya și Valera de la Românii au Talent

Povestea fraților ar putea fi scenariul unui film, însă, din păcate, este realitatea trăită de doi copii. Olya și Valera. Cu un tată militar, care a rămas să lupte pentru a-și apăra țara, cei doi copii, alături de mama lor, au venit în România, aici unde au sperat că își vor putea vedea visul devenit realitate. Înainte de bombardamentele din Ucraina, cei doi frați aveau prestații la circul de stat ”Jin Roh” din Herson, acolo unde erau foarte apreciați.

„Din Kiev până în Lvov am făcut 10 ore. Din Lvov până la granița cu România am făcut 6 ore, iar la vamă am stat încă 6 ore. Am ajuns la București după 3 zile. De când a început războiul e prima dată când apărem pe o scenă. După ce a început războiul, eu m-am mutat în Kiev, Olya s-a mutat în Lvov, iar antrenorul nostru a plecat în Germania. Tatăl meu este militar, e în Ucraina și apără țara. Este foarte greu, nu ne-am văzut de 8 luni. Nu știm nimic de tata. Și fratele meu este militar, nici de la el nu avem vești‘, a relatat Valera, pentru PRO TV, în cadrul emisiunii.

Vrând să-și urmeze pasiunea și visul, Olya și Valera și-au încercat norocul pe scena de la Românii au Talent și bine au făcut. Cei doi frați au ajuns rapid în semifinala show-ului, după ce Andra a apăsat Golden Buzz. Frații au reușit să impresioneze juriul și publicul de la Românii au Talent cu un număr de acrobație aeriană spectaculos.

„Am văzut un exemplu despre ce noi, oamenii mari, nu putem face. Cel mai spectaculos număr văzut de mine”, a spus Bobo după ce Olya și Valera, doi copii de 10, respectiv 15 ani, au încheiat o prestație ce va fi greu de uitat. „Cu grație și curaj, ei au dominat aerul, au zburat printr-o poveste spusă cu multă trudă și pasiune” a mai adăugat el. „Dacă s-ar face Romeo și Julieta în aer, așa ar trebui să arate”, a comentat și Dragoș Bucur.

Imediat după terminarea numărului de acrobație, Olya și Valera au mărturisit că duc dorul locului natal și își doresc foarte mult să se întoarcă în Ucraina.

„Dacă aș câștiga aș cumpăra o dronă pentru armată și le-aș da-o militarilor ca să ne apere țara. Vrem foarte mult să ne întoarcem acasă și să ne antrenăm cu antrenorul nostru, să trăim în casele noastre, să dormim în paturile noastre. Să știm că vom fi în siguranță. Ne este foarte greu, ne antrenăm în orașe diferite, dar de când a început războiul ne-am putut antrena o singură dată la Lvov. După aceea, abia în România am putut repeta numărul nostru”, au declarat Olya și Valera, în cadrul emisiunii.

