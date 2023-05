Dragoș Bucur a identificat pericolul major care macină viitorul societății. „A devenit cool să fii ateu”

În urmă cu câteva luni, Dragoș Bucur (45 de ani) a vorbit despre credința în Dumnezeu și ateism în lumea contemporană. Părerile sale au fost spuse chiar înainte ca Dana Nălbaru (46 de ani) să spună că s-a pocăit. Se pare că juratul de la Românii au Talent își face griji pentru ce s-ar putea întâmpla cu generațiile viitoare.

Dragoș Bucur a vorbit, în cadrul unui interviu, despre un pericol major pentru viitorul societății: ateismul. Tot mai mulți indivizi își pierd credința și uită cât de importantă este, preferând să îmbrățișeze ateismul ca pe ceva „la modă”.

„Da, credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin”, a spus Dragoș Bucur pentru Viva.

(CITEȘTE ȘI: DOC, îndrăgostit de Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur de la PRO TV: „O frumusețe foarte naturală”)

Dana Nălbaru s-a pocăit: „ Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui”

În anii 2000, trupa HI-Q reușea să fie una dintre cele mai populare formații din România, mai ales după lansarea melodiei Gașca mea, compusă de Dan Badea. Dana Nălbaru era blondina trupei, nelipsită din videoclipuri și de la concerte. În anul 2005, avea să-și unească destinul cu cel al lui Dragoș Bucur, fapt ce i-a adus și mai multă atenție din partea publicului.

În urmă cu 13 ani, cântăreața pe ale cărei piese am dansat cu toții, măcar o dată, a ales să se rupă de viața publică și să se dedice credinței. S-a botezat, a început o viață nouă, în lumină, dar n-a vrut să spună nimic până de curând.

„Am învățat că poți trăi în lume, dar nu cu lumea. Am învățat că pot fi fericită cu puține lucruri. Când te încrezi în Dumnezeu, te lași cu totul în brațele Lui. (…) Eu cred că am fost omul cu cele mai multe frici. Fricile mele au dispărut. Atunci când te pocăiești mulți spun că ai luat-o razna și se așteaptă să te vadă cu batic pe cap când ieși pe stradă. Ori nu e așa. Pocăința este, în primul rând, în inima ta…”, a spus Dana Nălbaru în podcastul Fain&Simplu.

(CITEȘTE ȘI: DOC, îndrăgostit de Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur de la PRO TV: „O frumusețe foarte naturală”)