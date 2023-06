Povestea familiei cu 15 copii care trăiește dintr-un singur salariu. Ce mănâncă cei 17 oameni în fiecare zi

Mulți părinți ar spune că ”e greu cu un copil, da păi cu doi”, însă această familie din Spania a reușit să devina un exemplu pentru cei care cred că a crește un copil este dificil. Cum arată viața celor 17 membri ai familiei, 15 copii și cei doi părinți, dar și cum reușesc să se întrețină dintr-un singur salariu.

Familiei Cuevas Benitez din Spania este una cu istorie. Belén Benitez (45 de ani) și Javier Benitez (47 de ani) sunt părinții eroi care au grijă de cei 15 copii ai lor. Belén, mama copiilor, provine, de asemenea, dintr-o familie cu 18 frați, ceea ce înseamnă că nu este străină de munca din spatele unei familii numeroase.

Din ce trăiesc cei 17 membri ai familiei Benitez

Paloma, Daniel, Miguel, Esther, Rafael, Marcos, Fernando, Lucas, Santiago, Sofía, Elena, José, Alejandro, Alma și Javier, mezinul familiei, în vârstă de doar 14 luni, alături de cei doi părinți, trăiesc dintr-un singur salariu, cel de arhitect al lui Javier. Bărbatul susține că nu totul se rezumă la bani, iar creșterea unui copil se poate face frumos și decent fără a deține averi. Au existat și perioade dificile în care au fost nevoiți să mănânce zilnic orez, însă au avut și perioade prospere, în care și-au putut permite orice.

Totodată, tatăl celor 15 copii susține ideea că celor mici nu trebuie să le ofere ceea ce vor, ci ceea ce au nevoie, de aici și ordinea și disciplina din căminul lor.

„Considerăm că este esențial să mâncăm toți împreună. Singurul care are telefon mobil este cel mai mare. Nu trebuie să dai copiilor tot ce își doresc. Acum totul trebuie să fie imediat. Eu și Belén am primit o altă educație. Le dăm ceea ce au nevoie, nu ceea ce cer. Ei văd deja cum unii dintre colegii lor au probleme de acces, de exemplu, pornografie.

Ce se întâmplă este că în Europa oamenii nu au copii. Piramida populaţiei este inversată. Există din ce în ce mai mult individualism. Oamenii se relaţionează unii cu alţii într-un mod diferit. Multe lucruri care sunt fundamentale sunt lăsate în urmă. Noi suntem oameni săraci pe care Dumnezeu îi ajută, nu totul trebuie să se bazeze pe bani. Am avut vremuri foarte bune, în care ne puteam permite totul, chiar dacă a trebuit să mâncăm o săptămână de orez alb. Până la urmă am ajuns să prosperăm. Mergi înainte și reziști. Nu am avut niciun ajutor financiar” , explică Javier.

Având în vedere că formează o familie numeroasă, costurile traiului sunt pe măsură. De la cumpărăturile zilnice pe care părinții le fac, până la vacanțele din timpul anului.

”Familia consumă cinci litri de lapte pe zi. Facem cumpărăturile zilnic. Pe măsură ce avem nevoie. Nu mergem la supermarketuri să cumpărăm pentru toată luna sau toată săptămâna. Ce rost are? O să cumpăr 35 de litri de lapte? Fiecare se ocupă să meargă după ce este necesar. Belen gătește. Femeia nu lucrează așa cum putem înțelege un loc de muncă, ea o face dând viață. E fericită, este regina casei ei”, precizează Javier.

Familia Cuevas Benitez a devenit un exemplu pentru comunitatea din Spania, motiv pentru care aceștia au fost premiați pentru calitatea vieții pe care le-o oferă copiilor lor.

„Știam că mai devreme sau mai târziu va veni rândul nostru. Recunoașterea nu ne spune nimic. Sunt lucrurile noastre, familia noastră și atât. Au fost foarte interesați să ni-l acorde și noi îl acceptăm. Presupun că vor să promoveze familiile numeroase” , a concluzionat Javier.

