Povestea halucinantă a unui tânăr care s-a îndrăgostit de sora mamei sale: ”A luat naștere o adevărată aventură palpitantă între noi”

Un tânăr de 24 de ani trece prin cea mai interesantă și mai provocatoare perioadă din viața lui, din punct de vedere amoros. La vârsta de 19 ani, în timp ce se afla la nunta fratelui său, bărbatul a început o aventură amoroasă cu nimeni alta decât mătușa lui, o femeie în vârstă de 46 de ani.

Amor cu năbădăi! Asta trăiește un tânăr cu o femeie care putea să-i fie mamă, dar, culmea îi este…mătușă. Conștiința a fost slabă în fața sentimentelor și a dorinței ce au pus stăpânire pe ei. Atracția a fost atât de mare încât, tânărul s-a despărțit de iubita sa, apropiată de vârstă, pentru a se bucura de farmecele și experiența mătușii sale.

(CITEȘTE ȘI: DURERE FĂRĂ MARGINI PENTRU O FEMEIE CARE A FOST ÎNȘELATĂ DE SOȚ. DE 15 ANI, BĂRBATUL DUCEA O VIAȚĂ DUBLĂ)

,,Sora mai mică a mamei mele m-a văzut stând singur la nuntă”

Tânărul a mărturisit că mătușa lui este chiar sora mai mică a mamei sale, iar de la o simplă invitație la dans, cei doi au ajuns să nu poată rezista unul fără celălalt. Mai mult decât atât, bărbatul de 24 de ani a făcut cunoștință cu prietena mătușei sale, iar de atunci amorul în trei a devenit o necesitate în rândul lor.

„Fac sex incredibil cu două femei mai în vârstă, uneori cu ele împreună. Sunt dependent de amândouă, deși una dintre ele este mătușa mea. Am 24 de ani și când aveam 19 ani, fratele meu mai mare s-a căsătorit. Mătușa mea – sora mai mică a mamei mele – m-a văzut stând singur la nuntă, după care a venit la mine și m-a invitat la dans.

Este o femeie drăguță, cu sâni mari și a stat toată noaptea lipită de mine. Am devenit foarte excitat. Apoi, a spus că trebuie să ia ceva din mașină și m-a rugat să merg cu ea. Imediat ce am plecat de la hotel am început să ne sărutăm, apoi am făcut sex pe bancheta din spate a mașinii ei.

După aceea, mi-a spus să merg la ea acasă săptămâna următoare. Am mers și pentru că soțul ei era, atunci, la serviciu, am făcut sex din nou și uite așa a luat naștere o adevărată aventură palpitantă între noi.”, a mărturisit tânărul de 24 de ani, potrivit informațiilor oferite de thesun.co.uk.

Și-a părăsit iubita pentru mătușa sa

Deși a conștientizat că ceea ce face este greșit și a încercat să-și formeze o relație ,,normală”, tânărul a rupt legătura cu iubita sa și s-a întors în brațele mătușii sale. (VEZI ȘI: CERCETĂTORII VIN CU NOI DESCOPERIRI. VÂRSTA LA CARE OAMENII DEVIN INFIDELI + MOTIVUL CARE STĂ ÎN SPATELE TRĂDĂRII PARTENERULUI DE CUPLU)

,,Am știut în adâncul sufletului meu că este greșit și am încetat un an mai târziu.

În cele din urmă, am întâlnit pe altcineva și m-am mutat cu femeia respectivă, dar sexul cu ea a fost extrem de slab. Nimic nu se compara cu partidele de sex sălbatice pe care le aveam cu mătușa mea!

M-am despărțit de prietena mea acum trei luni, iar mătușa mea mi-a trimis un mesaj în care îmi spunea că este mereu acolo dacă am nevoie de cineva cu care să vorbesc. Mi-am dat seama imediat de faptul că nu avea în minte o simplă discuție…Ci mă voia, din nou, în dormitorul ei.

Are 46 de ani, dar încă se ține foarte bine. E o femeie frumoasă și extrem de sexy, cu forme voluptoase. Am mers acasă la mătușa mea și ea era acasă cu o prietenă foarte bună, o femeie la fel de sexy, de 45 de ani. Au venit amândouă spre mine și așa am ajuns să fac sex cu ele…

Ele sunt dispuse la orice din punct de vedere sexual și a fost pur și simplu halucinant. Partidele de amor dintre noi 3 au devenit un adevărat obicei de care nu mai pot scăpa acum, orice aș face. Mereu mă gândesc la ele și la cum pot face să le văd mai repede.

Le vizitez și separat, dar majoritatea întâlnirilor le avem toți 3…Suntem cu toții fericiți, oricât de ciudat ar suna asta! Am numeroase ocazii să fac sex cu femei tinere și de vârsta mea, dar se pare că am o slăbiciune pentru femeile mai în vârstă decât mine, cu sânii mari”, a mai spus bărbatul.