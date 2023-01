Durere fără margini pentru o femeie care a fost înșelată de soț. De 15 ani, bărbatul ducea o viață dublă

După 15 ani de căsnicie, o femeie a avut parte de un șoc în momentul în care a aflat că soțul său o înșela cu o colegă de muncă. Totul a pornit în urmă cu mai bine de un deceniu, când în timpul celei de-a doua sarcini, tatăl copilului ei i-a fost infidel.

Deși credea că aventura care a durat doi ani de zile a luat sfârșit, femeia a avut parte de un șoc la aflarea veștii că soțul a avut, în paralel, o altă relație, cu femeia de atunci. După ce a aflat că soțul a lăsat-o însărcinată pe colega ei de muncă și acum urmează să se mute împreună, femeia cu pricina a simțit nevoie să își spună povestea. (CITEȘTE ȘI: CERCETĂTORII VIN CU NOI DESCOPERIRI. VÂRSTA LA CARE OAMENII DEVIN INFIDELI + MOTIVUL CARE STĂ ÎN SPATELE TRĂDĂRII PARTENERULUI DE CUPLU)

,,A dat vina pe faptul că se simțea într-o luptă continuă”

După ce femeia a crezut că aventura soțului cu colega ei de muncă a luat sfârșit, după ani de zile a aflat că fusese, de fapt, mințită și că cei doi au rămas împreună mereu.

„Soțul meu este un mincinos. Timp de 15 ani, a dus o viață dublă. Adevărul a ieșit la iveală luna trecută, atunci când m-a anunțat că și-a cumpărat un apartament și se mută. O aventură pe care o credeam încheiată în urmă cu mai bine de un deceniu a continuat în forță, iar acum se instalează într-o casă nouă și chiar așteaptă un copil cu ea.

Eu am 44 de ani, iar soțul meu are 46. Am fost devastată atunci când am aflat că mă înșela cu o colegă, chiar în momentul în care am rămas însărcinată cu cea de-a doua fiică a noastră, în urmă cu 14 ani.

Atunci, aventura lor a durat 2 ani. A dat vina pe faptul că se simțea într-o luptă continuă după ce apăruse pe lume primul nostru copil, dar și pe faptul că simțea presiunea de a întreține familia. Nu-mi vedea să cred că mă lăsase însărcinată, în timp ce el făcea sex cu o altă femeie.

I-am zis, atunci, că nu mai pot avea încredere în el, dar m-a implorat să-l iert și să rămânem împreună…”, a povestit femeia, potrivit thesun.co.uk.

Fiicele celor doi au aflat de viața dublă a tatălui lor

Femeia și-a continuat mărturisirea și a povestit că nu a reușit niciodată să-l ierte. De asemenea, cele două fiice au aflat de la mama lor de aventura tatălui lor. (VEZI ȘI: SUPĂRATĂ FOC ȘI PARĂ PENTRU CĂ IUBITUL EI VREA SĂ PLECE ÎN VACANȚĂ CU PRIETENII, CHIAR DE ZIUA LUI. MOTIVUL PENTRU CARE FEMEIA LE-A CERUT AJUTOR INTERNAUȚILOR)

,,Am continuat mariajul, însă nu l-am iertat niciodată pe deplin. Nu mai eram un cuplu, ci doar doi părinți care locuiau împreună, pentru copii. Și, fără să știu, aventura lor a continuat.

Amanta lui, acum în vârstă de 38 de ani, s-a despărțit de partenerul ei și este și însărcinată în 8 luni, cu soțul meu. Am citit multe mesaje pe Whatsapp dintre ei, în care el a clădit o imagine îngrozitoare despre mine și s-a dat drept un tată fantastic. Nu pot să iert tot ce a făcut, nu pot să mai iert trădarea și infidelitatea.

Le-am povestit totul fiicelor mele, acum în vârstă de 15 și 17 ani. Am simțit că trebuie să știe cine este, de fapt, tatăl lor și de ce nu ne înțelegem. Fiicele noastre au o relație bună cu el, iar eu le încurajez să păstreze asta. În fond, orice ar fi făcut, este tatăl lor”, a mai spus ea.